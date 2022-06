Venezuela : Qui que ce soit qui soit président de la Colombie, nous voulons la paix et la coopération et nous les aurons

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a exprimé mercredi son désir d’avoir de bonnes relations avec la Colombie qui que ce soit qui gagne le second tour des élections présidentielles.

« 6 000 000 de Colombiens vivent en paix au Venezuela, personne ne leur fait de mal, la paix et la fraternité est ce que nous voulons avec la Colombie, » a affirmé le président. « Qui que ce soit qui soit président de la Colombie, nous voulons la paix et la coopération avec la Colombie et nous les aurons, » a-t-il ajouté.

Le député à l’Assemblée nationale et vice président du Parti Socialiste Uni du Venezuela, Diosdado Cabello, a déclaré : « La force des peuples est supérieure aux positions des présidents. » « Celui qui gagnera ici (en Colombie) puisse-t-il comprendre que le plus sain est que nous ayons de bonnes relations, puisse-t-il le comprendre ! »

Le 19 juin prochain aura lieu le second tour entre les candidats Gustavo Pétro du Pacte Historique et Rodolfo Hernández de la Ligue des Gouvernants Anticorruption.

Au premier tour qui a eu lieu dimanche dernier, le candidat de gauche Pétro a obtenu la majorité des suffrages, 40,32 %, alors que le candidat centriste Hernández, arrivé second, a obtenu 28,15 % des voix.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/02/venezuela-maduro-gane-quien-gane-la-presidencia-en-colombia-queremos-paz-y-cooperacion-con-colombia-y-lo-lograremos/

URL de cet article :