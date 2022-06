Venezuela : Tentative de sabotage de la raffinerie d’El Palito

Le vice président pour le secteur de l’économie et ministre du pétrole, Tareck El Aissami, a dénoncé samedi une tentative de sabotage contre le système électrique de la raffinerie d’El Palito, situé dans la municipalité Puerto Cabello, dans l’état de Carabobo.

Il a révélé que les auteurs ont manipulé les systèmes de protection pour que, face à toute urgence, se produise une inhibition qui à son tour occasionne une explosion de conséquences imprévisibles dans la centrale principale en provoquant un seulement des problèmes sur le service électrique mais en mettant également en danger la vie des travailleurs du pétrole.

« Nous voulons informer le Venezuela et les peuples du monde que nous avons neutralisé un prétendu acte de sabotage destiné à causer des dégâts catastrophiques à cette installation de PDVSA. »

D’après lui, cette action a été planifié depuis la Colombie avec l’assentiment et la complicité du Gouvernement d’Ivan Duque.

En compagnie du gérant de ce complexe destiné au raffinage du pétrole, Ramón Curapiaca, et d’autres directeurs des opérations et de la sécurité intégrale de PDVSA, El Aissami a déclaré que face à cet acte de vandalisme, on a ordonné de redoubler la sécurité dans la raffinerie d’El Palito pendant que se poursuivent les travaux d’expertise de tout le système électrique et d’autres systèmes opérationnels afin de « garantir la stabilité des opérations pour continuer à produire le combustible de notre peuple. »

À ce sujet, le haut fonctionnaire a lancé un appel « d’alerte maximale » à toute la classe ouvrière de tous les domaines de la production de l’industrie pétrolière pour affronter avec fermeté les violences du Gouvernement sortant de Colombie et il a ajouté qu’il y a « une obsession contre notre industrie dans l’intention de nous causer des dégâts. »

El Aissami a affirmé que la forte réponse face à ce sabotage sera toujours « en premier lieu l’union de la classe ouvrière, la conscience profonde et patriotique de tous et surtout la plus forte mobilisation de nos travailleurs autour de ces installations pour pouvoir détecter rapidement tout acte ou toute personne étrangère aux installations pour pouvoir les dénoncer. »

Le ministre du pétrole a affirmé qu’avec la Force Armée Nationale Bolivarienne, les corps de police, le peuple et la classe ouvrière du pétrole, le Gouvernement avancera avec dignité et avec fermeté face à ces actes de sabotage contre nos raffineries . « Ils ne vont pas réussir à arrêter le cours de nos avancées et de la victoire du Gouvernement bolivarien et le combustible Vénézuélien continuera à être produit dans nos raffineries et distribué sur tout le territoire national de long en large. Nous vaincrons ! »

Évaluation des pannes détectées

Pour sa part, le chef de l’équipe technique d’enquête de PDVSA, José Louis Rodriguez, a affirmé qu’après avoir réalisé une inspection exhaustive et évalué avec précision le système électrique de la raffinerie d’El Palito, on a pu mettre en évidence une panne induite dans la ligne de transmission 115 qui affecte les équipements de production et provoque la rupture des conducteurs de la ligne principale.

Rodriguez a ajouté qu’on avait également réalisé une expertise minutieuse de chacune des sous-stations et réussi à détecter des actes de manipulation des systèmes électriques situés à l’intérieur de chacune des structures de la raffinerie d’El Palito.

