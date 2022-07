Amérique latine : Comment le Sud peut suspendre ses dettes illégales

L’économiste belge, président de l’organisation indépendante « Comité pour l’abolition de la date illégitime », Éric Toussaint, a parlé longuement dans une interview des dettes gouvernementales illégitimes. Il signale que, depuis le XIXe siècle, les puissances avancées ont exercé par cette méthode un nouveau type de pressions sur les pays du Sud mondial.

De l’Amérique latine à la Chine en passant par la Grèce, Haïti, la Tunisie et l’Égypte, la dette publique a été utilisée comme une opportunité pour imposer la domination.

« En d’autres termes, l’Amérique latine s’est libérée de l’empire espagnol et la Grèce de l’empire ottoman pour passer sous la domination britannique et française puisque le capital français était très actif grâce à ses investissements aussi bien en Amérique latine que sur les rives de la Méditerranée (en Grèce, en Tunisie et en Égypte par exemple) ».

Toussaint soutient que la combinaison de la dette et du libre commerce est le facteur essentiel qui soumet toute l’économie et il souligne le rôle des élites locales en association avec les grandes puissances financières pour que des pays entiers soient soumis et finissent pas remettre leurs richesses à leurs créanciers nationaux et étrangers.

« Parmi les classes dominantes, il existait la classe traditionnelle des propriétaires terriens, le secteur des riches commerçants et le secteur des propriétaires des mines. Ces trois secteurs seront ceux qui constitueront la bourgeoisie moderne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Cette classe traditionnelle, au début des indépendances et ensuite la bourgeoisie moderne constituent les acteurs fondamentaux de l’endettement à cause des pressions exercées en faveur de celui-ci aussi bien à l’intérieur qu’à l’étranger.»

Comment les élites locales sont-elles intervenues dans la fuite des capitaux ?

L’économiste belge prend l’exemple contemporain de l’Argentine.

En 2018, l’ancien président Mauricio Macri a demandé au Fonds Monétaire International (FMI) un prêt de 50 000 000 000 de dollars. L’institution elle-même a admis des années plus tard qu’une bonne partie de l’argent a fui à l’étranger. Toussaint explique le mécanisme : « l’État prend un prêt en devises étrangères qui est capté par les classes dirigeantes qui à leur tour envoient une grande partie de ces devises vers des endroits « sûrs», par exemple les États-Unis. »

Avec l’argent à l’étranger, les élites locales achètent des titres de la dette publique de leur propre pays, ce qui est sans doute l’investissement le plus sûr qui existe car ils ont la garantie d’être soutenu par tout un État.

« Cela explique aussi pourquoi dans les pays latino-américains, l’Argentine, l’Équateur, le Venezuela, la Colombie, le Mexique, il n’y a jamais eu de bourgeoisie qui lutte réellement pour le non paiement de la dette, » ajoute Toussaint.

La crise de la dette publique n’éclate pas dans les pays débiteurs

On trouve souvent des analyses qui disent que les pays débiteurs à cause de la crise de la dette publique peuvent se délier par exemple en disant que la dépense publique excessive crée des niveaux de dette insoutenables. En réalité, les crises financières des pays impérialiste sont le centre de la crise dans d’autres territoires, affirme Toussaint.

« Il existe des périodes de prêts frénétiques pour pouvoir recycler les capitaux abondants qui suivent les crises financières, un arrêt du flux de capitaux et le rapatriement de ceux-ci qui génèrent une impossibilité de refinancement de la dette et par conséquent des non-respect de paiement, des suspension de paiement etc. »

Quand les taux d’intérêt sont excessivement hauts ainsi que les commissions bancaires, les pays débiteurs ne peuvent maintenir les paiements et se voient obligés d’être à la recherche constante de nouveaux prêts pour couvrir le prêt antérieur. La crise de la dette et ses conséquences sont le résultat de décisions unilatérales qui ont un grand impact sur les pays.

Est-il possible de solder une dette illégitime ?

Une dette illégitime est un prêt pris au bénéfice d’une minorité privilégiée. La dette légale se prend dans l’intérêt de la plus grande partie de la société. De plus, la dette prise dans l’intérêt de la majorité doit être émise dans des conditions financières justes.

Dans le droit international, il existe le concept de « dette odieuse. » Il a été développé par le juriste Alexander Sack. En résumé, l’idée est que chaque nouveau Gouvernement doit respecter les obligations du Gouvernement antérieur à deux exceptions près : si le régime antérieur a souscrit des prêts au préjudice de la population et si ceux qui les ont accordés le savaient.

Pendant les deux derniers siècles, plusieurs pays se sont libérés avec succès de leurs dettes en démontrant qu’elles étaient « illégitimes » ou « odieuses . » Toussaint cite :

Le rejet des dettes par la Chine révolutionnaire entre 1949 et 1952, le rejet par l’Indonésie en 1956 des dettes contractées envers les Pays-Bas, le rejet des dettes par Cuba en 1959-1960, le rejet des dettes coloniales par l’Algérie en 1962, le rejet par l’Iran en 1979 des dettes contractées par le Shah pour acheter des armes, le rejet par les 3 Républiques Baltes des dettes héritées de l’URSS en 1991, l’annulation de la dette de la Namibie envers l’Afrique du Sud par le Gouvernement de Nelson Mandela en 1994, l’annulation de la dette coloniale du Timor Oriental en 1999-2000, l’annulation de 80 % de la dette de l’Irak en 2004, l’annulation par la Norvège en 2006 des dettes de cinq pays (l’Équateur, le Pérou, la Sierra Leone, l’Égypte et la Jamaïque) et l’annulation en 2009 d’une partie de la dette de l’Équateur qui avait été identifiée comme illégitime par la commission d’audit en 2007-2008.

« Les rejets de la dette ne finissent pas par une catastrophe économique et sociale »

Il est très possible de résister aux créanciers et de ne pas être exclu des autres sources de financement étranger. L’un des exemples historiques que Toussaint mentionne est celui du Mexique sous Benito Juárez qui, en 1867, a refusé de payer les prêts contractés par Maximilien d’Autriche envers les banques françaises deux ans auparavant, pendant l’occupation française.

« Malgré ce refus, les États-Unis ont accordé immédiatement des prêts au Mexique car, après la guerre civile qui avait détruit le pays de 1861 à 1865, le Gouvernement étasunien cherchait des marchés et des clients. Ensuite Londres, en compétition avec Paris et avec les États-Unis, a aussi accordé des prêts au Mexique. Et 15 ans plus tard, la France a signé de nouveaux traités avec le Mexique. »

Le cas de la Russie en 1918 a été différent. Les soviétiques ont refusé les obligations financières contractées par le tzar mais le pays n’a pas été exclu complètement du financement étranger. Lors d’une conférence à Genève (1922), Moscou a proposé de changer de position et de reprendre les paiements sur 30 ans à condition que les Gouvernements des pays créanciers garantissent les investissements pour la reconstruction de la Russie et réduisent le montant qu’ils réclamaient. Bien que les Gouvernements occidentaux aient refusé cette proposition, « les années suivantes, tous ces Gouvernements ont commencé à accorder de nouveaux crédits à l’URSS qui est sortie victorieuse de cette situation, » raconte Toussaint.

L’accord de l’Argentine avec le FMI

Selon ce que nous venons de dire, le prêt accordé par le FMI à l’Argentine doit être considéré comme une dette odieuse et il a toujours été possible d’en sortir sans aboutir à un désastre économique.

En mars 2022, le Gouvernement d’Alberto Fernández a validé la dette que le Gouvernement de droite précédent avait contracté envers le FMI en 2018 en décidant de refinancer le prêt de 45 000 000 000 de dollars. Le Fonds a pu dire que l’accord était « réaliste et crédible » et a évité de mettre explicitement la condition préalable de réformes structurelles.

Toussaint dit que cette manœuvre est une « sophistication très perverse de l’ingérence du FMI dans la détermination de la politique d’un pays souverain car dans les accords précédents, les gens pouvait déjà imaginer ce qui les attendait à cause de l’exigence préalable de réformes structurelles. » Il ajoute qu’elle a aussi servi à la bureaucratie syndicale qui n’a pas eu de problème pour manifester publiquement son soutien puisque par la suite, Ils ne pourraient plus être accusés de ne pas avoir prévues les réformes dans le secteur du travail.

Toussaint explique les décisions que le Gouvernement de Fernandez aurait dû prendre dès le début pour refuser d’accepter cet endettement en considérant que lors de sa campagne électorale, le président argentin avait dénoncé le fait que le prêt du FMI était illégal.

« Il existait, par conséquent, une légitimité qui découlait de la victoire électorale du nouveau Gouvernement qui aurait permis de ne pas tenir compte de la dette contractée par Macri. Ils auraient pu dire les choses ainsi : « il y a un changement de Gouvernement, les obligations contractés par le Gouvernement précédent contiennent des signes qui font suspecter qu’ils sont illégaux. Il s’agit d’une dette illégitime et odieuse et de plus, le FMI est complice de la fuite des capitaux puisqu’il n’a pas préconisé le contrôle des mouvements des fonds fournis. Le FMI ne peut accorder un crédit de cette ampleur s’il y a des doutes sur la viabilité de la dette et il est évident que ce qui a été convenu avec Macri n’était pas viable, par conséquent le Fonds n’a pas respecté ses propres règles officielles. »

Par la suite, le Gouvernement argentin aurait pu suspendre le paiement de la dette, installer une commission d’audit avec la participation des citoyens et présenter le problème devant les instances internationales pertinentes. De la même façon, la pandémie a ouvert une opportunité pour annuler la dette. Indépendamment de son illégalité, on aurait pu justifier la suspension du paiement en s’appuyant sur le droit international et utiliser l’argent libéré pour s’occuper de la crise sanitaire que traversait le pays.

« Mais le Gouvernement a choisi la voie de « les dettes seront remboursées et nous, nous négocierons, » «nous, nous paierons, » «nous, nous dénonçons ce qu’a fait Macri mais nous l’assumons. » Une stratégie totalement erronée. Évidemment, si nous faisons une analyse de classe de ce qu’est le Gouvernement argentin, sa décision est logique. Parce que le grand capital qui grâce à l’argent du FMI a investi dans des titres de la dette argentine ne veut pas une suspension des paiements et veut conserver le FMI comme un outil d’intervention et de pression pour renforcer le modèle néolibéral. »

Les économistes considèrent que la décision prise par le Gouvernement de Fernandez est en train de créer les conditions pour une nouvelle victoire de la droite aux prochaines élections et une augmentation plus importante des protestations sociales.

Les mesures imposées par le FMI aux économies et aux populations des pays du Sud mondial ont provoqué la récession, la perte de la souveraineté nationale et une chute dramatique du niveau de vie. Il existe des voies légales pour renverser ce processus et de plus, il y a des précédents qui montrent que cela n’aurait pas de conséquences catastrophiques. Pourquoi ne pas le faire ?

