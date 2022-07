Amérique latine : l’Argentine et la Bolivie vont produire ensemble des cellules et des batteries au lithium

Les entreprises YPF technologie (Y–TEC) d’Argentine et l’entreprise publique nationale stratégique Gisements de Lithium Boliviens (YLB) ont signé jeudi un accord de coopération scientifique et technologique pour produire des cellules et des batteries au lithium.

Le président d’Y–TEC, Roberto Salvarrzza et le directeur de la compagnie bolivienne Carlos Humberto Ramos, ont apposé leur signature à cet accord après une rencontre à Buenos Aires destinée à stimuler une initiative commune qui développe diverses activités dans le domaine technologique.

Le mémorandum comprend la production de matériaux cathodiques à partir de sels de lithium, la mise en place d’une usine de production de batteries et de cellules, la maintenance et la formation scientifique et technique de professionnels et de chercheurs grâce a des projets de recherche.

Cet accord a été soutenu par le ministre argentin des sciences, de la technologie et de l’innovation, Daniel Filmus, et par son homologue bolivien, le ministre des hydrocarbures et des énergies, Franklin Molina Ortiz.

Filmus a affirmé à des médias locaux que ce document « renforce la coopération scientifique et technologique entre l’Argentine et la Bolivie » et sera propice à l’échange de connaissances, à la formation d’ingénieurs et de techniciens, à l’exploitation et à la production de matériaux stratégiques à valeur ajoutée.

Selon le ministre, l’Argentine doit « cesser d’être un pays qui exporte seulement des matières premières et leur donner une valeur ajoutée en les industrialisant et en nous plaçant dans le monde dans une situation qui va vers ce minerai. Nous devons changer le schéma de production et renforcer nos exportations. »

Pour sa part, le ministre bolivien Molina Ortis a salué la signature de cet accord qui « renforce les liens de fraternité tout en rendant possible l’échange de technologies et d’expériences entre les deux pays à partir des processus d’industrialisation et du développement scientifique et technologique. Cela se fait dans le cadre des actions que nous allons réaliser avec la volonté de nos présidents à partir de la signature du mémorandum à Buenos Aires. »

Cet accord bilatéral est considéré comme une partie de la déclaration conjointe qu’ont signé le président de l’Argentine Alberto Fernandez et celui de la Bolivie Louis Arce et dans laquelle ils affirmaient l’importance de concrétiser des projets de coopération pour stimuler la chaîne de valeur associée au lithium.

