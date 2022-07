Amérique latine : Le MERCOSUR peut venir au secours du monde

Le président de l’Argentine, Alberto Fernández, a dit que le marché commun du Sud (Mercosur) peut venir au « secours » du monde dans les circonstances difficiles qu’il traverse suite à la pandémie de COVID-19 et à d’autres conflits actuels comme celui entre la Russie et l’Ukraine.

« Dans cette réalité que nous vivons, j’ai pu entendre dans le monde développé deux grandes préoccupations : d’où allons nous tirer des aliments, d’où allons nous tirer de l’énergie, » a déclaré Fernandez lors du 60e sommet des chefs d’État du MERCOSUR dans la ville paraguayenne de Luque, près d’Asuncion.

À ce sujet, il a dit que le Paraguay, l’Uruguay, le Brésil et l’Argentine sont « d’énormes producteurs d’aliments » et ont devant eux « une occasion formidable d’aller au secours du monde affamé, une occasion unique. »

« De plus, nous avons l’impératif moral et éthique de nous mettre d’accord pour produire les aliments dont le reste du monde a besoin, » a-t-il ajouté.

Le président argentin a également dit que les pays qui font partie du MERCOSUR peuvent être « de gros fournisseurs d’énergie parce que le gaz manque, parce que les hydrocarbures manquent , parce que tous ces prix ont augmenté. »

Union pour fournir de l’énergie

Fernández a indiqué que la Bolivie, le Chili et l’Argentine ont « les plus importantes réserves de lithium au monde. »

Le MERCOSUR annonce qu’il signera un accord commercial « de dernière génération » avec Singapour. « Que se passerait-il si nous nous mettions d’accord pour travailler à une union du lithium qui nous permette de produire et de donner le lithium dont le monde a besoin et qu’il est en train de demander ? » s’est-il demandé.

Il a également signalé que le Chili, l’Argentine et l’Uruguay ont la possibilité de «faire de l’hydrogène vert. » « Pourquoi ne nous mettons-nous pas d’accord pour voir comment renforcer tous nos efforts et vendre à l’Europe l’hydrogène vert qu’elle demande maintenant ? »

Fernández a également déclaré que l’Argentine a «la seconde réserve de gaz non conventionnel » qui lui permet d’exporter du gaz dans le monde en immense quantité. Sur ce point, Il s’est à nouveau demandé : « Pourquoi ne nous mettons-nous pas à travailler ensemble ? Pourquoi ne transformons-nous pas ces projets en projets du MERCOSUR ? Pourquoi ne faisons-nous pas que nous soyons tous gagnants ? »

«Nous sommes sur un continent qui a ce que le monde recherche pour demain et si nous ne nous rendons pas compte que nous devons être plus unis que jamais, nous allons commettre la pire des erreurs, » a souligné le président argentin.

Et il a exhorté ses homologues du MeRCOSUR à ne pas s’imaginer qu’ils peuvent se séparer ou « chercher des solutions individuelles. »

« Le MERCOSUR doit vivre encore longtemps, il doit vivre toujours et l’Amérique latine et les Caraïbes doivent être unies une bonne fois et pour toujours parce que le monde a changé géopolitiquement et si nous ne le comprenons pas et si nous pensons que chacun peut se sauver par soi-même, on n’aura rien appris de l’enseignement du pape François : personne ne se sauve seul, » a-t-il conclu.

