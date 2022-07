Amérique latine : Les États-Unis sont responsables des attaques contre PÉTROCARIBE

Le premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines a rappelé les dégâts qu’ont fait dans la région les sanctions que les États-Unis ont imposées à PÉTROCARIBE.

Lors de la clôture du 43e sommet de la communauté des Caraïbes (CARICOM) qui a eu lieu au Surinam, le premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines, Ralph Gonzalves, à évoquer les effets des sanctions contre le Venezuela sur le programme PÉTROCARIBE.

Il a condamné « les sanctions unilatérales imposées au Venezuela par le Gouvernement des États-Unis à l’époque du président Donald Trump qui ont mis fin en pratique à l’accord PÉTROCARIBE. »

Il a remarqué les dommages que cette mesure a causé « à plusieurs pays des Caraïbes, y compris à des pays indépendants de l’OEA et à d’autres pays qui font partie de la CARICOM.»

À propos de la sécurité alimentaire, le président du Surinam, Chandrika Persad Santokhi, a déclaré que son objectif était « d’arriver à réduire les importations d’aliments de 25 % pour 2025 » dans son pays pour garantir une bonne alimentation.

Il a aussi évoqué la nécessité de modifier la politique industrielle de la région pour éviter de constants processus de dépendance qui portent préjudice à l’accès aux fournitures de toutes sortes.

À ce sujet, le chancelier du Surinam, Albert Ramdin, a déclaré que la région a besoin de diversifier ses économies pour arriver « à un certain degré d’indépendance envers les produits des autres parties du monde. »

« Nous supportons déjà les conséquences du COVID-19, nous sommes les derniers dans la queue pour l’obtenir (le vaccin). Nous devons trouver une solution à cette marginalisation, » a-t-il déclaré.

Afin d’ accélérer ce processus de développement, des comités qui seront dirigés par les chefs de Gouvernement et comprendront des experts des pays des Caraïbes vont être créés, selon le président de la CARICOM.

Le secrétaire général de l’organisation a signalé qu’avant la fin du mois, un expert et d’autres personnes intéressées débattront de « l’élimination des barrières non douanières sur les produits agricoles. »

Lors de ce sommet ont été également abordés le développement du marché unique qui permet la libre circulation des biens, de la main-d’œuvre et des services dans toute la région et la formulation et la mise en place d’une politique industrielle commune.

La CARICOM est une organisation composée par Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, les Barbades, Belize, la Dominique, la Grenade, le Guyana, Haïti, la Jamaïque, Montserrat, Saint Cristobal et Nieves, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, le Surinam et Trinidad et Tobago.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/caricom-lider-caribeno-acusa-eeuu-ataques-petrocaribe-20220706-0002.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/07/amerique-latine-les-etats-unis-sont-responsables-des-attaques-contre-petrocaribe.html