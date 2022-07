Argentine : Les spéculateurs cherchent à déstabiliser le Gouvernement

Buenos Aires, 25 juillet (RHC) Le président de l’Agence Fédérale de Renseignement d’Argentine, Agustin Rossi, a dénoncé ce lundi les actions déstabilisatrices promues par les secteurs opposés au gouvernement du Front de tous -FdT.

Dans une déclaration à la radio locale, Rossi a assuré que le président Alberto Fernandez a été élu démocratiquement en 2019 et qu’il remplira son mandat jusqu’en 2023, comme prévu.

Selon le politicien, ce qui se passera alors sera défini lors des élections présidentielles et a rejeté les pressions économiques et les manœuvres putschistes pour que Fernandez termine sa gestion de manière anticipée.

Ils utilisent la course aux changes et le harcèlement pour créer une dévaluation monétaire à connotation politique. Des personnalités telles que d’anciens militaires, des dirigeants politiques hors de toute logique et des députés de l’opposition demandent un procès politique contre Fernandez parce qu’ils veulent créer un climat d’instabilité, a-t-il déclaré.

Agustín Rossi a déclaré qu’il s’agissait de la cinquième semaine d’une énorme pression sur les marchés, mais il a assuré que l’exécutif utilise tous les instruments à sa disposition pour que cela ne touche pas la majorité des citoyens.

Pour sa part, le coordinateur national de l’organisation Somos Barrios de Pie (Nous sommes le quartier debout), Daniel Menéndez, a exhorté les mouvements populaires à resserrer les rangs et à soutenir le FdT.

Aujourd’hui, nous assistons à un nouveau chapitre de notre histoire où des secteurs économiques concentrés tentent un processus de déstabilisation politique. Ils cherchent uniquement à gagner une énorme quantité de dollars après avoir forcé une dévaluation catastrophique, a-t-il écrit sur son profil sur le réseau social Twitter.

En attendant, le secrétaire général de la Centrale des Travailleurs d’Argentine et député du FdT, Hugo Yasky, a déclaré à l’agence de presse Télam que ces actions seront dénoncées demain lors d’une marche pour rendre hommage à Eva Perón (1919-1952), 70 ans après sa mort.

Nous exprimerons la volonté des organisations syndicales et sociales de continuer à lever les drapeaux de la justice sociale qu’Eva a transformée en réalité. Un temps de mobilisation populaire commence pour défendre la démocratie, le travail et l’accès à la nourriture, a-t-il déclaré.

Nous ne pouvons pas les laisser mettre la corde au cou à un gouvernement élu par le peuple et faire de l’Argentine le paradis des spéculateurs financiers et des parasites antisociaux, a-t-il ajouté. (Source : Prensa Latina)

