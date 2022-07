Argentine : Manoeuvres putschistes

Buenos Aires, 25 jul (RHC) Des députés du Frente de Todos (Front de Tous) ont dénoncé des actions putschistes et déstabilisatrices promues par l’opposition contre le gouvernement argentin d’Alberto Fernández.

"Nous dénonçons fermement les manœuvres et les expressions nettes de coup d’État qui sont apparues ces derniers jours", affirment les députés du bloc du gouvernement Front de tous dans un communiqué publié dimanche sur leur compte Twitter.

Parmi les actions déstabilisatrices, dont le parti au pouvoir accuse l’opposition, il y a "une course brutale aux changes qui vise une dévaluation brutale de la monnaie nationale et la demande de procès politique" au (sic!) président Alberto Fernández.

Le Frente de Todos a en outre condamné les menaces de mort proférées contre la vice-présidente Cristina Fernández, les attaques contre l’Instituto Patria et l’appel lancé par des dirigeants politiques et des propriétaires de médias opposés aux élections anticipées.

La note désapprouve également les déclarations d’anciens militaires, comme l’ancien officier de l’armée Aldo Rico, qui ont appelé les forces armées à être prêtes à lancer un coup d’État militaire et à renverser le gouvernement.

Le gouvernement a déclaré qu’il existe des preuves évidentes du fait que l’opposition promeut des "actions systématiques de déstabilisation politique et économique", dont la droite devrait assumer la responsabilité. (Source/HispanTV)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/294533-le-gouvernement-argentin-denonce-des-manoeuvres-putschistes