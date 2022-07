Argentine : Un juge libère la cargaison de l’avion Vénézuélien

Le juge fédéral argentin de Lomas de Zamora, Federico Villena, a ordonné lundi de libérer la cargaison de l’avion vénézuélien d’EMTRASUR, retenu depuis six semaines sur l’aéroport international d’Ezeiza.

Il s’agit de pièces détachées de la marque Volkswagen gérées par quatre traders connus internationalement et qui sont arrivés dans le pays le 6 juin, sur un Boeing 747–300 avec 19 membres d’équipage (14 Vénézuéliens 5 Iraniens ) en provenance du Mexique, qui devait ensuite faire escale à Caracas.

Cet ordre est arrivé après que la cargaison ait été inspectée deux fois et qu’on n’ait rien trouvé d’illégal ni qu’ait été formulée aucune accusation contre l’équipage soumis même à une perquisition avec des chiens qui détectent les explosifs et les stupéfiants.

Les investigations précisent que les pièces automobiles destinées au modèle TAOS de Volkswagen provenaient de l’entreprise française SAS (du fournisseur automobile mondial FAURESIA) qui a une usine à Querétaro, au Mexique, et qu’elles devaient être livrées dans ce pays.

On a appris également qu’une cargaison identique envoyée par cette entreprise depuis Miami, États-Unis, est également retenue et que son ordre de libération et de livraison a été donné par le juge Villena en personne.

Bien qu’il n’existe aucune accusation contre eux, les membres d’équipage de l’avion ne peuvent toujours pas rentrer dans leur pays. La procureur et le juge ont déclaré qu’il fallait enquêter pour savoir si l’équipage du Jumbo est venu uniquement pour amener des pièces de rechange ou pour espionner ou participer à une opération terroriste. La question est montée en épingle par des groupes d’opposants argentins bien que l’avion ait transporté des cargaisons identiques dans 13 pays sur sa feuille de route avant ce voyage en Argentine et qu’aussi bien le président Alberto Fernandez que le représentant de l’Agence Fédérale de Renseignements, Augustine Rossi, aient critiqué ces tentatives de manipulation de la part de l’opposition.

La défense des membres de l’équipage a demandé qu’on leur permette de rentrer dans leur pays et qu’on restitue le Jumbo. Villena a donné jusqu’à mardi à la procureur et à l’organisation non-gouvernementale Délégation des Associations Israélites Argentines (DAIA) pour se prononcer.

