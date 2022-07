Brésil : Lula promet de reconstruire le système scientifique et technologique

Brasilia, 28 jul (RHC) L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva a promis jeudi qu’un futur gouvernement reconstruirait le système de la science, de la technologie et de l’innovation, et relierait les politiques publiques aux défis sociaux au Brésil.

Un tel système «devrait promouvoir la collaboration des agences fédérales, des États et municipales, dans la promotion de programmes et d’actions dans toutes les régions du pays», a déclaré Lula dans un discours à la 74 Réunion annuelle de la Société brésilienne pour le Progrès de la Science, qui a lieu à l’Université de Brasilia, la capitale où il a un programme de deux jours.

Il a souligné que, si nous gagnons les élections en octobre, «nous allons revitaliser le Conseil de la science et de la technologie et impliquer les sociétés scientifiques dans un grand débat sur les problèmes nationaux et leurs solutions».

Le candidat du Parti des Travailleurs -PT-, a également donné sa parole pour tenir la V Conférence Nationale de la Science, Technologie et Innovation, avec la participation de scientifiques, entrepreneurs, travailleurs, agents de gouvernement, jeunes et «de la société brésilienne dans son ensemble».

Il a souligné qu’ils s’emploieront à élargir et à améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux, «de l’éducation de base à l’enseignement postuniversitaire, en passant par un programme d’urgence pour l’inclusion et la réinsertion éducative des jeunes sans école dans les différents niveaux d’enseignement, avec une attention particulière à l’universalisation de l’inclusion numérique».

Il a indiqué que des initiatives visant à stimuler l’innovation dans l’environnement des entreprises seront soutenues par des projets de recherche, de développement technologique et d’innovation dans les entreprises.

Il a ajouté qu’ils encourageront la recherche liée au potentiel des différents biomes brésiliens, avec un accent particulier pour l’Amazonie, à travers des stratégies qui permettent l’innovation non destructive, durable et socialement juste.

Dans son intervention, Lula a précisé qu'«un projet de nation capable de relever les défis du temps présent, vers l’avenir, ne peut pas renoncer à certains engagements fondamentaux : la démocratie, le développement économique, éducatif, scientifique et technologique, l’inclusion sociale, la réduction des asymétries régionales et de la pluralité culturelle».

Il a précisé que la souveraineté nationale et la défense de l’environnement doivent marcher ensemble et orientées vers l’élargissement de la citoyenneté, du travail et du revenu.

Il a appelé à lutter pour la préservation de la vie, pour la garantie de la souveraineté et la réduction des inégalités au Brésil.

Demain, selon l’agenda du District Fédéral, l’ancien président, favori dans tous les sondages d’opinion en vue des prochaines présidentielles, assistera à la convention nationale du Parti Socialiste Brésilien, dans un hôtel de la capitale. (Source : Prensa Latina).

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/294880-lula-promet-de-reconstruire-le-systeme-scientifique-et-technologique-du-bresil