Brésil : Un membre du PT assassiné par un partisan de Bolsonaro

Brasilia, 10 jul (RHC) L’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula Da Silva a déploré aujourd’hui l’assassinat de Marcelo Arruda, membre du Parti des travailleurs (PT), dans l’État du Paraná, dans le sud du pays, victime de la violence politique.

Dans une note sur son site officiel, le PT dénonce qu’Arruda « a été victime de l’intolérance, de la haine et de la violence politique », en pleine célébration ce dimanche de son cinquantième anniversaire avec sa famille, ses amis et ses collègues.

L’organisation politique signale que l’agent de protection a été assassiné par un bolsonariste (partisan du dirigeant d’extrême droite Jair Bolsonaro) qui, peu avant, avait interrompu la fête et avait menacé, des armes à la main, tous ceux présents au siège de l’Association sportive Santé Physique Itaipu.

Selon le texte de Lula, à sa fête d’anniversaire, le garde «avait pour thème le PT et l’espoir dans l’avenir; avec la joie d’un père qui vient d’avoir une autre fille».

Il affirme qu’à cause de l’«intolérance, une personne a menacé, puis elle lui a tiré dessus, qu’elle s’est défendue et a évité une tragédie encore plus grande. Deux familles ont perdu leurs pères. Les enfants sont devenus orphelins, même ceux de l’agresseur », identifié comme policier sous le nom de Jorge da Rocha Guaranho.

Face à la tragédie, Lula exprime sa solidarité envers les familles, amis et compagnons d’Arruda, et demande aussi de la compréhension aux parents de Da Rocha Guaranho, en perdant « un père et un mari pour un discours de haine attisé par un président irresponsable » en référence à Bolsonaro.

Pour l’ancien dirigeant, le Brésil a besoin de «démocratie, de dialogue, de tolérance et de paix». (Source Prensa Latina)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/293124-lula-deplore-le-meurtre-dun-membre-du-pt-bresil-victime-de-la-violence