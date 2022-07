Colombie : Gustavo Petro veux rendre MONOMEROS au Venezuela

Le président élu de la Colombie, Gustavo Pétro, a dit qu’il envisageait de rendre l’administration de l’entreprise d’État vénézuélienne MONOMEROS située à Barranquilla, au Gouvernement vénézuélien présidé par Nicolas Maduro pour faire baisser le prix des fertilisants dans son pays.

« Dans l’entreprise pétrochimique vénézuélienne PEQUIVEN, on produisait une urée utilisée dans notre pays. Ivan Duque a provoqué la perte de matières premières essentielles dans le secteur agricole colombien et en plus a créé un étranglement financier (de la compagnie d’État vénézuélienne) plus par la faute des fonctionnaires colombiens, » a-t-il affirmé lors d’une interview accordée à la chaîne colombienne La W.

Il a affirmé : « Le patron majoritaire de MONOMEROS est PEQUIVEN. L’idée de l’affaire est que PEQUIVEN produise de l'urée. » Il a aussi critiqué le fait qu’avec ce qu’a fait l’actuel président Duque contre l’entreprise, « nous avons perdu l’urée. »

Il a dit qu’il ne savait pas si Juan Guaidó ou Leopoldo Lopez (ce dernier en exil en Espagne) sont ceux qui administrent MONOMEROS mais en tout cas, ce n’est pas PEQUIVEN.

« Alors, nous avons perdu la matière première fondamentale pour la Colombie. La compagnie est finie, pratiquement, elle a fermé ses opérations et perdu le marché qu’elle avait dans le pays et la Colombie importe déjà des fertilisants d’origine russe. »

Il a dit que c’était l’une des actions qui plaidaient pour qu’on rétablisse le commerce qui existait en 2008 entre la Colombie et le Venezuela. «Une grande responsabilité et une grande opportunité pour le patronat du nord-est, » a-t-il écrit sur Twitter et il a indiqué que «tout cela servira à compenser une partie de la perte de devises due à la chute du prix mondial du brut. »

Pour sa part, Luis Fernando Velasco, coordinateur de l’équipe de Gustavo Pétro pour le département administratif de la présidence de la république a prévenu : « Moi, j’ai une grande inquiétude concernant le fait que MONOMEROS reste dans les mains de Guaidó, MONOMEROS dans les mains de Guaidó a été un désastre, elle a disparu. »

