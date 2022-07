Colombie : Le Congrès traite Iván Duque de "menteur" 

Bogota, 21 juillet (RHC) Le président colombien Ivan Duque a prononcé un discours historique au Congrès du pays, non pas en raison de son contenu, mais des huées qu'il a reçues pendant son intervention.

Le président sortant a prononcé mercredi par vidéoconférence son quatrième et dernier discours devant le Congrès, qui a été interrompu à plusieurs reprises par les cris des législateurs qui portaient une centaine de panneaux avec les photos des leaders sociaux assassinés pendant son mandat.

"C'est l'engagement inébranlable pour la paix dans la légalité", a déclaré le chef d'État colombien au milieu de son discours, et juste à ce moment-là, un grand nombre de congressistes ont crié plusieurs fois à l'unisson : "menteur".

Selon les chiffres de l'Institut d'études pour le développement et la paix (Indepaz), du 7 août 2018 - jour où Iván Duque a prêté serment en tant que président de la Colombie - au 4 juin dernier, 261 massacres ont été perpétrés, faisant 1144 victimes. Rien qu'en 2021, un total de 171 leaders sociaux ont été assassinés.

Le centre-gauche règne sur le Congrès pour la première fois dans l'histoire du pays, avec une majorité de législateurs de centre-gauche. En effet, le Pacte historique dispose de 20 sièges, ainsi que 15 du Parti conservateur, 14 du Parti libéral, 12 de l'Alliance verte, 11 de Cambio Radical, 10 du Partido de la U et cinq des Comunes, organisations qui ont adhéré au plan de gouvernement du président élu Gustavo Petro.

Avec la victoire de Petro aux élections présidentielles du 19 juin, le Congrès et la Présidence sont sous le signe de la gauche, ce qui n'est jamais arrivé auparavant en Colombie. Pour Petro, la formation du pouvoir législatif va bon train, et on s'attend à ce que cela aide à lancer les réformes promises le plus rapidement possible.

Source HISPANTV

