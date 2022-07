Colombie : Pétro souhaite reprendre le processus de paix avec l’ELN à Cuba

Le président élu de la Colombie, Gustavo Petro, a affirmé vendredi qu’il souhaite reprendre à Cuba le dialogue de paix avec l’Armée de Libération Nationale (ELN) après avoir pris contact avec le personnel diplomatique de l’île dans le pays.

Il a affirmé qu’il avait rencontré l’ambassadeur cubain en Colombie, Javier Caamaño, et que ce sera le Gouvernement cubain qui « dira s’il veut continuer à être l’hôte de ces rencontres. »

« Il y a déjà un endroit qui a été celui qu’a utilisé la Colombie sous le Gouvernement de Santos à La Havane, à Cuba, ça n’a pas été tellement bien parce qu’ils l’ont transformé en excuse pour une offensive diplomatique contre ce pays. »

Il a noté que le rôle de garant qu’a assumé à cette époque le Gouvernement de Norvège peut-être ouvert à d’autres nations qui ont manifesté leur intérêt à soutenir les négociations de paix.

Et il a souligné que « l’Espagne a déclaré être prête à aider le processus de paix colombien et maintenant la République du Chili, indubitablement, toute l’Amérique latine. »

Ensuite, il a précisé que « réussir à diminuer substantiellement la violence en Colombie, aujourd’hui de plus en plus complexe, est aussi un succès américain dans le sens où nos violences ne sont déjà plus exclusivement nationales. »

Selon lui, cela est dû dans une grande mesure à ce que « le trafic de drogue est également devenu multinational, plus puissant qu’avant, et qu’il a plus de capacité de déstabilisation qu’avant, plus de zones géographiques de contrôle qu’avant et qu’il fait plus de morts qu’avant de part et d’autre. »

Les négociations de paix réalisées en 2016 à La Havane se sont cristallisées avec la signature entre le Gouvernement de Colombie et les Forces Armées Révolutionnaires–Armée du Peuple (FARC–EP) de l’accord pour la fin définitive du conflit.

