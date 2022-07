Cuba : Cuba est un symbole, affirme le pape François 

Rome, 12 juil (RHC) "Cuba est un symbole, Cuba a une grande histoire", a déclaré aujourd’hui le pape François dans des déclarations à la presse.

Le souverain pontife a ajouté que (sic!) "j’aime beaucoup le peuple cubain. J’ai eu de bonnes relations humaines avec des Cubains et, je l’avoue, avec Raúl Castro j’ai une relation humaine".

François a souligné que (sic!) , "j’ai été heureux quand ce petit accord avec les États-Unis a été obtenu, que le président Obama l’a voulu à l’époque et que Raúl Castro l’a accepté, et que c’était un bon pas en avant mais qu’il s’est arrêté maintenant".

"Des dialogues d’exporation (sic!) sont en cours pour réduire la distance. Cuba est un symbole, Cuba a une grande histoire, je me sens très proche, même des évêques cubains", a-t-il souligné.

Le pape François a effectué une visite pastorale à Cuba du 20 au 22 septembre 2015, quelques jours après le rétablissement des relations diplomatiques entre ce pays et les États-Unis, qu’il a qualifié de "signe de la victoire de la culture de la rencontre, du dialogue".

François a encouragé à cette occasion-là les dirigeants des deux nations «à continuer d’avancer sur cette voie et à développer toute leur potentialité comme preuve du haut service qu’ils sont appelés à rendre pour la paix et le bien-être de leurs peuples et de toute l’Amérique, et comme exemple de réconciliation pour le monde entier».

« Le monde a besoin de réconciliation dans cette atmosphère de la Troisième Guerre mondiale par étapes que nous vivons », a souligné alors l’évêque de l’Église catholique. (Source Prensa Latina)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/293302-pape-francois-cuba-est-un-symbole-elle-a-une-grande-histoire