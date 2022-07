Cuba : De nouvelles mesures conformes à la réalité et au modèle socialiste

Un nouveau marché des changes pour l'achat et la vente de devises étrangères et l'assouplissement des restrictions à l'importation pour les personnes physiques, à caractère non commercial, sont deux des mesures annoncées au Parlement.

Auteur: Yaditza del Sol González | yadidelsol@granma.cu

22 juillet 2022 10:07:36

L'approbation de 75 mesures visant à accélérer la reprise de l'économie nationale a été annoncée hier. Ces actions viseront à augmenter les recettes en devises, à accroître et à diversifier les exportations, à introduire de manière permanente les résultats de la science et à promouvoir l'innovation, entre autres aspects.

Plusieurs de ces décisions ont été informées et expliquées par le vice-Premier ministre Alejandro Gil Fernandez, ministre de l'Économie et de la Planification, lors de son intervention aux sessions de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP).

CERTAINES DES NOUVELLES MESURES

• Identifier toutes les possibilités d'augmenter les recettes en devises et mettre en œuvre les actions appropriées.

• Promouvoir la production industrielle et agricole nationale pour remplacer les importations dans le secteur du tourisme.

• Mettre en œuvre un programme visant à réduire progressivement le déficit budgétaire et à atteindre l'équilibre financier interne du pays.

• Mettre en œuvre des mesures visant à accroître le recouvrement des recettes au niveau des municipalités.

• Redimensionner le secteur budgétaire, en optimisant sa fonctionnalité.

• Améliorer l'identification, la sélection, l'informatisation et l'attention prioritaire aux individus, familles, ménages et communautés en situation de vulnérabilité, avec des protocoles complets d'action et de gestion pour transformer cette condition et freiner la reproduction de modèles de comportement négatifs.

• Continuer à consolider le travail dans les quartiers. Évaluer les systèmes de bons d'achat pour les personnes en situation de vulnérabilité.

• Promouvoir et accélérer la création et la mise en œuvre de systèmes productifs locaux.

• Intégrer en permanence les résultats de la science et promouvoir l'innovation.

• Encourager la cession de terrains destinés à l'autoconsommation à des lieux de travail ayant la possibilité de les exploiter.

• Stimuler la participation directe des formes de production au marché, en éliminant dans une certaine mesure la figure de l'intermédiaire. Exiger des équipes de direction des entités la nécessité d'une fixation adéquate des prix.

• Augmenter l'élevage d'espèces qui ne dépendent pas de l'alimentation, dans des bassins d'eau sur terre, pour leur développement et leur engraissement.

• Encourager le commerce électronique. Autoriser le Groupe commercial Correos de Cuba à exercer cette activité sur une base transfrontalière selon la modalité de l'import-export. Les produits proposés par les fournisseurs étrangers et nationaux seront commercialisés dans le pays, sous la modalité de la vente en consignation.

• Mettre en œuvre un nouveau système d'accès et d'allocation des devises étrangères pour les entités étatiques et mixtes.

• Continuer à développer le système d'allocation secondaire de devises étrangères pour les acteurs économiques étatiques et non étatiques.

• Encourager l'émergence des MPME d'État orientées vers l'exportation.

• Encourager les entreprises d’État à utiliser leurs bénéfices pour financer la construction de logements pour leurs travailleurs.

• Avancer dans la constitution d'entreprises mixtes Etat-Privé.

• Établir un cadre réglementaire pour les investissements étrangers dans le secteur non étatique.

• Encourager le développement de services de nettoyage à sec, de blanchisseries, de services de restauration à emporter et d'autres services de soutien aux familles par de nouvelles formes de gestion non étatique.

ASSOUPLISSEMENT DE L'IMPORTATION PAR DES PERSONNES PHYSIQUES SUR UNE BASE NON COMMERCIALE

Cette mesure comprend :

• Définir la nature non commerciale des importations diverses par la valeur et le poids et par la diversité des articles à importer, plutôt que par les quantités physiques.

• Augmenter la quantité de certains articles dont l'importation est autorisée. Par exemple : les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes et les pneus.

• Augmenter la limite d'importation par envoi de 10 kg à 20 kg.

• Diminuer la valeur par kilogramme d'importation de 20 usd à 10 usd, et augmenter l'exemption de 1,5 kg à 3 kg pour les articles auxquels s'applique la valeur-poids.

• Réduire de 70 % du paiement des droits de douane (actuellement 100 %, réduit à 30 %).

POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DE L'ÉNERGIE

• Encourager la vente de panneaux solaires, tant aux personnes physiques que morales. Évaluer la faisabilité des mesures déjà approuvées, qui n'ont pas eu les résultats escomptés.

• Intégrer les nouveaux acteurs économiques, les grands consommateurs du secteur non étatique, dans l'analyse des conseils de l'énergie.

• Augmenter la production et l'utilisation de biocarburants, de biogaz, d'émulsions de carburant dans les transports, la transformation des aliments et la production d'énergie, et augmenter la production de médicaments naturels.

• Organiser l'utilisation des transports publics pour soutenir le transport public de passagers.

• Reprendre les journées de production avec la participation de la population, et des contingents pour produire des denrées alimentaires là où c'est approprié et rentable.

• Évaluer la pertinence de la réactivation du mouvement des micro-brigades comme alternative pour avancer dans la solution des besoins de la population.

NOUVEAU MARCHÉ DES CHANGES POUR L'ACHAT ET LA VENTE DE DEVISES ÉTRANGÈRES

En annonçant cette mesure, le ministre de l'Économie et de la Planification a évoqué les paroles du Premier secrétaire du Comité central du Parti, Miguel Diaz-Canel Bermudez, lorsque, à l'occasion de la clôture de la Cinquième Session Extraordinaire de l'ANPP, il a indiqué que l'on travaillait intensivement à l'établissement d'un système de change secondaire, pour ensuite avancer dans la récupération du marché des changes, y compris l'achat et la vente de devises à la population.

Il a précisé que le système d'allocation de devises est sélectif et progressif, et qu'il implique la vente de certaines capacités de MLC (monnaie librement convertible) à des acteurs économiques étatiques et non étatiques, à un taux de change supérieur à 24.

Le régime d'allocation secondaire de devises a commencé quelques jours après la conclusion de la dernière session extraordinaire de l'Assemblée, et certains acteurs économiques disposent déjà d'un niveau d'allocation de ressources avec lequel ils opèrent, bien qu'il soit encore limité, a reconnu Gil Fernandez.

Le ministre a souligné que l'économie a montré des signes de reprise, mais un marché illégal des devises a proliféré dans le pays, ce qui a un impact, car le coût de ces devises entre dans le prix des produits vendus à la population.

À cet égard, il a indiqué que dans ce scénario, un marché non officiel ne peut continuer à proliférer, car ce marché impose pratiquement les prix des produits et services et des devises étrangères qui y entrent, et ne sont pas captés par le système financier du pays.

Nous ne sommes pas en mesure de soutenir un taux de change de 1 à 24, car cela impliquerait un niveau de devises étrangères pour soutenir cette demande, et cela nous obligerait à renoncer à d'autres priorités, a-t-il souligné.

« Il a été décidé de mettre en place un marché des changes pour l'achat et la vente de devises à la population, avec un taux de change économiquement adapté et dans lequel nous pouvons travailler avec toutes les devises, y compris les dollars en espèces », a indiqué le ministre.

Il a précisé que les détails sont en cours d'analyse pour sa mise en œuvre et que les risques ont été évalués, les mesures pour les minimiser et les manières possibles d'utiliser cette capacité en devises étrangères qui ne fait pas partie du système financier national, pour la canaliser afin d'augmenter l'offre en pesos cubains.

Les voyageurs internationaux, a-t-il ajouté, pourront également accéder à ce marché avec des prix différenciés au taux de change officiel, ce qui permettra à l'État de capter les devises étrangères qui circulent dans l'économie.

Il a rappelé, d'autre part, que les conditions qui ont conduit le pays à ne pas accepter le dollar en espèces sont maintenues, sachant que les interdictions imposées par le blocus exercé par les États-Unis sont toujours en vigueur. « Aucune de ces mesures n'est sans risque, ni magique, ni ne génère à elle seule une augmentation de l'offre », a-t-il souligné.

Mais nous prenons ces décisions, a-t-il dit, parce qu'elles sont conformes à la réalité, en correspondance avec notre modèle socialiste, elles sont inclusives, elles respectent la légalité du pays, et elles nous permettront de disposer de ressources pour augmenter progressivement les offres en pesos cubains à notre peuple, et de nous occuper des personnes et des communautés en situation de vulnérabilité, a-t-il conclu.

