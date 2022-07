Cuba : Eco-Vallée, un projet de développement local 

Sancti Spíritus, Cuba, 8 juillet (Prensa Latina) Le projet de développement local Eco-Vallée stimule aujourd’hui la production alimentaire sur les terres de la Vallée des Ingenios, déclarée par l’Unesco Patrimoine Culturel de l’Humanité, dans la province centrale de Sancti Spíritus.

L’initiative est parrainée par le Bureau du Conservateur de la ville de Trinidad et de la Vallée, dirigé par Orelvis La Villa, et dont l’objectif est de parvenir à un équilibre entre les secteurs économique, social, culturel et environnemental.

Selon les spécialistes locaux, le projet bénéficiera à la ville de Trinidad par la production de fruits, légumes et légumes. En outre, il y aura une usine de traitement des légumes qui garantira la sécurité alimentaire.

La zone sélectionnée bénéficiera de sources d’énergie renouvelables pour assurer les productions biologiques dans la communauté de Vallecito, au nord de la troisième ville patrimoniale de l’île.

L’initiative novatrice comprendra également des programmes pour les enfants de la région, notamment par l’enseignement de techniques écologiques pour l’attention des zones déboisées dans les zones urbaines et rurales.

Des cycles seront également mis au point pour l’apprentissage de la gestion des nouvelles pratiques agricoles, l’utilisation d’engrais naturels, contribuant à une meilleure utilisation des sols de la vallée des Ingenios, autrefois l’un des principaux territoires producteurs de sucre de Cuba au XVIIIe siècle.

