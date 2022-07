Cuba : L'UE fait des déclarations qui respectent pas l’accord de dialogue

La Havane, 4 juillet (RHC) Cuba a déclaré que les récentes déclarations de l’Union européenne (UE) sont contraires aux principes de l’accord de dialogue politique et de coopération (ADPC) entre les deux parties.

Le Directeur général des affaires bilatérales du Ministère des affaires étrangères, Emilio Lozada, a déclaré que les messages, y compris ceux du porte-parole Peter Stano, étaient contraires aux principes établis d’égalité, de non-ingérence et de respect de la souveraineté des parties.

"L’UE doit renoncer à ses deux poids, deux mesures et faire face à de graves violations des droits de l’homme impliquant ses États membres", a écrit le diplomate sur son compte Twitter officiel.

La semaine dernière, Stano a fait des déclarations concernant les procès des citoyens Luis Manuel Otero Alcántara et Maikel Castillo Pérez, condamnés pour des infractions visées par le Code pénal en vigueur.

À cet égard, le porte-parole a évoqué dans un tweet la prétendue préoccupation de l’UE et a appelé les autorités cubaines à respecter tous les droits civils et politiques.

Otero Alcántara a été condamné à cinq ans de prison pour outrage aux symboles de la patrie, outrage au magistrat et troubles de l’ordre public, après que le Tribunal eut établi que l’accusé avait utilisé le drapeau national à des fins diffamatoires et diffusé ces contenus sur les plates-formes virtuelles.

Entre-temps, Castillo Pérez a été condamné à neuf ans de prison pour outrage, attentat à la pudeur, troubles de l’ordre public et diffamation des institutions et organisations, des héros et des martyrs.

Selon le Bureau du Procureur général de la République, le citoyen, dans le but manifeste d’outrager, de porter atteinte à l’honneur et à la dignité des plus hautes autorités du pays, a utilisé de fausses images qu’il a rendues publiques sur les réseaux sociaux. Dans le même but, il a mené des interventions directes pour déshonorer le rôle des forces de l’ordre dans la société.

L’ADPC, signé par Cuba et l’Union européenne en 2016, a permis d’intensifier la coopération et de créer des possibilités d’échanges sur des questions d’intérêt mutuel telles que les droits de l’homme, les mesures coercitives unilatérales et le développement durable. (Source : Prensa Latina)

