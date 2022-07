Cuba : Le 11 juillet a été une victoire de la Révolution

La Havane, 10 juillet (RHC) Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Diaz-Canel, a déclaré ce dimanche à Bauta, dans la province occidentale d’Artemisa, que la véritable signification du 11 juillet de l’année dernière était une victoire de la Révolution et une autre défaite pour l’empire.

Le dirigeant cubain a déclaré à la presse après avoir terminé sa participation à une journée productive de la jeunesse que, bien qu’on ait voulu donner une autre caractéristique à cette date, s’il y a quelque chose à célébrer, c’est la victoire du peuple face aux tentatives de coup doux, qui était en fait un vandalisme.

"Des événements déplaisants se sont produits, des actes de vandalisme ont été commis avec un acharnement et une vulgarité effroyable, mais le peuple est descendu dans les rues pour défendre la Révolution et en moins de 24 heures il n’y avait plus de troubles", a-t-il ajouté.

Il a ajouté que maintenant, principalement depuis Miami, ils essaient de rappeler la date en appelant à des ruptures à partir de positions violentes, attentatoires à la tranquillité des citoyens, avec un langage de haine et de violence, comme cela s’est produit tout au long de l’année dernière.

Diaz-Canel a souligné que l’ambassade des États-Unis à La Havane se préoccupe des procès qui ont eu lieu à Cuba conformément à tous les droits et à l’ordre constitutionnel, mais ne parle jamais des personnes disparues et assassinées dans d’autres pays.

"La Révolution a toujours été en train de se révolutionner, mais dans un contexte de siège économique, politique, médiatique constant, avec un blocus renforcé dont le peuple va sortir en révolutionnant et en brevetant de plus en plus la résistance créative", a-t-il précisé.

Le chef de l’Etat a noté que le gouvernement américain actuel, lorsqu’il a ressenti la pression au Sommet des Amériques à cause de l’absence de Cuba, a annoncé un ensemble de mesures qui n’ont pas donné de résultats, ce qui révèle beaucoup d’hypocrisie, deux poids, deux mesures et des dépendances dans ce système de pouvoir.

Il a souligné que les Cubains sont convaincus du fait que le blocus doit être levé par eux-mêmes et qu’il existe une volonté de dialogue de la part de La Havane, mais dans le respect et sans céder en matière de souveraineté.

"Nous sommes ouverts au dialogue mais sur un pied d’égalité, ils ont perdu beaucoup de temps, ils ont fait la sourde oreille à ce que le monde lui (sic!) a demandé", a-t-il souligné. (Source : PL)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/293100-cuba-celebre-une-victoire-de-la-revolution-le-11-juillet-affirme-diaz-canel-photo-et-video