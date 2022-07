Cuba : Le deuxième pays au monde avec la plus forte proportion de femmes au Parlement

Cuba est le deuxième des cinq pays au monde à atteindre actuellement la parité hommes-femmes au Parlement.

Auteur: Granma | internet@granma.cu7 juillet 2022 09:07:29

Selon le site web du Parlement cubain, c'est ce qui ressort d'un rapport récemment publié par l'Union interparlementaire (uip) à l'occasion de la Journée internationale du parlementarisme, qui précise que les cinq pays qui atteindront la parité des sexes ou une proportion plus élevée de femmes dans leur chambre basse ou unique en 2022 sont les suivants : Le Rwanda (61,3 %), Cuba (53,4 %) et le Nicaragua (51,7 %) occupent respectivement les trois premières places, tandis que le Mexique (50 %) et les Émirats arabes unis (50 %) se partagent le quatrième siège, à la fin du mois de juin de cette année.

Cet indicateur s'améliore par rapport à 2021, où seules trois nations avaient atteint la parité hommes-femmes dans leurs organes législatifs respectifs, dont Cuba. Cette année, le Nicaragua et le Mexique ont rejoint la liste mondiale.

Le rapport de l'uip souligne également que la proportion de femmes parlementaires atteint un niveau record de 26,2 %, contre 11,3 % il y a 27 ans.

Il reconnaît également que la région des Amériques, en général, présente la plus forte proportion de représentation féminine au monde, avec 34,6 % de femmes législateurs, et trois pays d'Amérique latine parmi les cinq premiers au monde à cet égard.

Ce résultat ratifie la présence majoritaire et palpable des femmes dans divers secteurs de notre société, y compris dans la sphère législative, comme un acquis de la Révolution cubaine, a déclaré Esteban Lazo Hernandez, membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire.

https://fr.granma.cu/cuba/2022-07-07/cuba-deuxieme-pays-au-monde-avec-la-plus-forte-proportion-de-femmes-au-parlement