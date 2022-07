Cuba : Le référendum sur le Code des Familles aura lieu le 25 septembre 

La Havane, 22 juillet (Prensa Latina) Le référendum populaire sur la loi relative au Code des Familles aura lieu les 18 et 25 septembre à Cuba, comme l’a approuvé aujourd’hui l’Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement).

La première date correspondra à la convocation des Cubains à l’étranger et la seconde à celle des citoyens ayant le droit de vote à l’intérieur des frontières, a expliqué le secrétaire du Parlement, Homero Acosta.

La question à laquelle les Cubains devront répondre sera : Êtes-vous d’accord avec le Code des Familles ? Ce qui, selon Acosta, est clair.

Selon les précisions données au Parlement sur la procédure, la réglementation sera acceptée si elle obtient le vote majoritaire des bulletins valides émis par les électeurs, c’est-à-dire 50 pour cent plus une voix des bulletins valides.

Acosta a précisé que le Conseil électoral national, conformément à sa mission légale, sera responsable de l’organisation et de la supervision du processus.

Le secrétaire du Parlement a précisé que l’exercice électoral se déroulera entre six heures du matin et sept heures de l’après-midi, de manière directe et secrète, auquel auront droit tous les citoyens de plus de 16 ans, comme le prévoit la loi.

Le Parlement cubain a adopté ce vendredi le nouveau Code des Familles dans sa version finale pour être soumis à la population, qui se caractérise notamment par la défense des droits de l’Homme et des familles, la protection des enfants, des femmes et des personnes en situation de vulnérabilité.

