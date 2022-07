Cuba: Les Cubains balayent au début de l'Olympiade d'échecs de Chennai 2022

Les acteurs cubains ont balayé ce vendredi au début de l'Olympiade d'échecs de Chennai 2022, un événement qui, pour la première fois, est célébré en Inde et qui est devenu un festival des échecs.

Dans le concours ouvert, ils ont affronté la discrète équipe nationale du Myanmar, qu'ils ont battu 4-0, avec des victoires de Yasser Quesada, Carlos Daniel Albornoz, Luis Ernesto Quesada et Isán Ortiz, la formation de départ de l'équipe qui a Rodney Pérez comme capitaine-entraîneur.

Yasser, monarque régnant de l'île, a soumis Maung Kyaw Zaw Hein Maung avec les blancs, tandis que Bathrobe a concrétisé avec les noirs une forte attaque contre le roi de Han Thiha Sai, avec une dame.

Luis Ernesto a obtenu du succès contre Lin Tun Nay et Isán l'a imité devant Myat Aung Kyaw pour compléter un jeu blanc qui n'est pas surprenant par la différence de rang entre les deux acteurs.

Chez les femmes, l'écrasante 4-0 a été atteinte contre l'Ouganda, une autre nation avec peu de développement dans ce sport. Une formation avec Lisandra Ordaz, Yerisbel Miranda, Yaniela Forgas et Ineymig Hernández a été utilisée pour le début, dans cet ordre sur les planches.

Ordaz, avec le rang de Maître International parmi les hommes, a battu Peninah Nakabo, Yerisbel Shakira Ampaire, Yaniela Gloria Nansubuga et Ineymig Patricia Kawuma.

Les deux dernières Cubaines ont vécu ce vendredi l'émotion de leur première victoire aux Jeux olympiques. Ce sont des débutantes d'une équipe qui compte également l'expérience de Maritza Arribas, qui sera utilisée régulièrement sur le troisième plateau, mais qui a été libre à la première date dans le cadre de la stratégie conçue par le capitaine-entraîneur Aramís Álvarez.

Dans ce premier jour, il n'y a eu aucune complication pour les équipes principales. Dans la lutte pour des équipes sans distinction de sexe, l'Inde avait le Zimbabwe 4-0 et avec la même marge, les victoires de l'Espagne sur le Pays de Galles et de la Pologne contre la Syrie ont été réglées, pour ne citer que certains de ceux qui ont laissé la première sans "ferme".

On ne peut pas en dire autant des représentants des États-Unis et de la Norvège, parmi les favoris sur le podium, qui ont cédé la place à une demi-ligne en raison d'une égalité inattendue. Au premier conseil des Américains, Levon Aronian s'est divisé avec l'Angoladien David Silva ; et à la troisième table des Norvégiens Johan-Sebastian Christiansen s'est également mis d'accord sur la paix avec le Libanais Faisal Khairallah.

Dans le secteur féminin, il n'y a pas eu de hasard pour les 4-0 de l'Inde, de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Pologne et de la France, des équipes qui occupent les positions de un à cinq dans le classement initial.

Ce samedi, les Cubains rencontreront le Nigeria dans le cadre de l'appel ouvert, tandis que les femmes déplaceront leurs pièces devant l'équipe moldave.

Traduction Appel revue par Françoise Lopez

source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/29/cubanos-barren-en-comienzo-de-olimpiada-de-ajedrez-de-chennai-2022/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/07/cuba-les-cubains-balayent-au-debut-de-l-olympiade-d-echecs-de-chennai-2022.html