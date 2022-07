Cuba : Les États-Unis imposent des restrictions de visas à des dirigeants du Parti et à des fonctionnaires de la communication et des médias 

Dans une nouvelle étape agressive contre Cuba, l'administration Biden a imposé aujourd'hui des restrictions de visa à 28 responsables cubains conformément à la proclamation présidentielle 5377, qui suspend l'entrée de non-immigrants aux États-Unis de fonctionnaires et d'employés du Gouvernement cubain et du Parti Communiste de Cuba.

Un communiqué du secrétaire d'État Anthony Blinken annonce que la décision implique "des membres de haut rang du Parti Communiste de Cuba chargés d'établir des politiques au niveau national et au niveau provincial" et "de multiples fonctionnaires travaillant dans les secteurs des médias et des télécommunications de l'État" mais, comme cela a été fait ces derniers temps, les noms des personnes désignées n’ont pas été rendus publics.

Selon un haut responsable de l'administration Biden, la mesure "répond aux actions des responsables du Gouvernement cubain qui limitent la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales des Cubains" et fait valoir que "ces 28 fonctionnaires comprennent des fonctionnaires impliqués dans la répression des manifestations pacifiques du 11 juillet 2021".

Une fois de plus, le Gouvernement étasunien cherche à imposer ses desseins à Cuba en appliquant des mesures punitives unilatérales visant à saper le fonctionnement des institutions cubaines, à effrayer les fonctionnaires et les représentants de la loi, et à obtenir l'immunité des agents politiques et de ceux qui ont enfreint la loi et sont utiles au b ut de l’Empire de réaliser un coup d’État doux à Cuba grâce à une action honteuse.

Comme les trois séries précédentes de mesures appliquées contre les responsables cubains, cette nouvelle décision aura peu d'effet en pratique, mais elle est une preuve des véritables objectifs politiques de Washington dans ses relations avec Cuba dont la pierre angulaire continue d'être le blocus brutal imposé à notre peuple et que ce Gouvernement a appliqué avec la même rage pour soumettre le peuple cubain et provoquer une explosion sociale dans le pays.

