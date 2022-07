Cuba : Les joueurs d'échecs cubains traquent les leaders du tournoi espagnol

Carlos Daniel Albornoz et Yasser Quesada marquent le meilleur de Cuba dans le tournoi international d'échecs de Villa de Benasque, après avoir terminé cinq de leurs 10 rondes programmées, avec une action parfaite de seulement deux de ses protagonistes.

L'Arménienne Karen Grigoryan et l'Argentin Fernando Peralta sont les seuls parmi les plus de 400 participants à avoir obtenu 5 victoires consécutives et ils dépassent un groupe de 15 joueurs qui possèdent 4,5 rayures dans lequel se trouvent Albornoz et Quesada que nous avons déjà cités.

Ce dernier est le champion national actuel et il a connu une remontée de 2 victoires consécutives, après les tables de la troisième ronde. Dans sa dernière présentation, l'Allemand Matthias Roeder s’est imposé et a atteint la 11e place, selon le site spécialisé www.chess-results.com.

Pour Albornoz, le triomphe contre son compatriote Yerisbel Miranda a été plus rentable car il l'a fait grimper à la neuvième place du classement et à partir de là, il affrontera l'Espagnol Reinier Castellanos lundi.

Yasser aura également pour rival l'hôte Samuel Villar, un homme qui, par son classement, ne devrait pas être un adversaire compliqué.

Les deux Cubains peuvent être considérés comme la base de l'équipe masculine qui, à partir de la fin du mois de juillet prochain, participera à l'Olympiade d'échecs, un concours auquel participeront également plusieurs des personnes actuellement présentes dans la joute espagnole.

Omar Almeida et Luis Ernesto Quesada ont également un objectif similaire et ont jusqu'à présent quatre unités puisqu'ils ont cédé lors de l'une de leurs sorties, le premier contre le chef Grigoryan, et Luis Ernesto contre le local Adrián Galiana.

Certaines des membres de l’équipe féminine utilisent également leur présence à Benasque pour se préparer avant de se rendre dans la ville indienne de Chennai, siège du concours olympique et c'est la joueuse expérimentée Maritza Arribas qui est la mieux placée à ce jour.

L’habitante de Santiago se trouve à la 42e place avec quatre points, après avoir battu l'Espagnol Aimer del Carmen ce dimanche, et rivalisera avec Alejandro Alvarado, un autre des hôtes inscrits, pour sa prochaine partie.

Les autres joueuses olympiques de l'île Yerisbel Miranda (place 49), Ineymig Hernández (66) et Lisandra Ordaz (79) apparaissent avec 3,5 bandes.

(Extrait de JIT)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/10/ajedrecistas-cubanos-acechan-a-los-lideres-en-torneo-espanol/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/07/cuba-les-joueurs-d-echecs-cubains-traquent-les-leaders-du-tournoi-espagnol.html