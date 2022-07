Cuba : Mise en œuvre d’achat et de vente de devises étrangères à la population

La Havane, 21 juillet (RHC) La mise en place d'un marché de change pour l’achat et la vente de devises à la population, avec un taux de change économiquement fondé, où l’on travaille avec toutes les devises, y compris les dollars, figure parmi les mesures adoptées pour stimuler la reprise économique dans le pays.

Alejandro Gil Fernández, vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et de la Planification, à annoncé, au cours de la IXe session ordinaire de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement) dans sa neuvième législature, a que les détails de sa mise en œuvre sont en cours d’achèvement.

Il a précisé que cela permettrait à l’État de capter les devises qui circulent sur le territoire national et de les acheminer vers le marché officiel du pays. Il a précisé que la possibilité d’acheter des devises s’étend également aux voyageurs qui arrivent à Cuba comme touristes.

Gil Fernandez a relevé qu’environ 75 mesures ont été conçues qui confirment des aspects de la stratégie économique sociale, afin d’identifier toutes les possibilités d’augmenter les recettes en devises de la nation, et accroître et diversifier les exportations et leurs recettes.

À cette fin, les productions nationales, industrielles et agricoles seront encouragées pour remplacer les importations dans l’approvisionnement du secteur du tourisme ; un programme sera mis en œuvre pour favoriser la réduction progressive du déficit budgétaire et atteindre l’équilibre financier interne de la nation, et augmenter les recettes des municipalités.

D’autres dispositions visent à redimensionner le secteur subventionné, en optimisant sa fonctionnalité, et à améliorer l’identification, la sélection, et la prise en charge prioritaire des personnes en situation de vulnérabilité, avec des protocoles de travail complets et une gestion qui favorise la transformation de cette condition et freine la reproduction de comportements négatifs.

Consolider le travail dans les quartiers, évaluer les systèmes d’obligations pour les personnes en situation de vulnérabilité, et encourager et accélérer la création, la configuration et la mise en œuvre des systèmes de production locaux, s’ajoutent à ces actions.

Le Vice-Premier Ministre a également mentionné la nécessité d’encourager la mise à profit de terres pour l’autoconsommation sur les lieux de travail qui ont la possibilité de le faire, et d’encourager la concurrence directe des formes productives sur le marché. À cette fin, il convient d’exiger des équipes dirigeantes des établissements qu’elles déterminent la nécessité d’une formation appropriée des prix.

Il a appelé en outre à l’augmentation de l’élevage d’espèces non dépendantes de l’alimentation, dans des bassins d’eau sur terre, pour leur développement et pour leur engraissement, et à l’encouragement du commerce électronique, Pour ce faire, le Groupe postal cubain sera autorisé à effectuer le commerce électronique transfrontière en mode d’import-export et la commercialisation dans le pays de produits offerts par des fournisseurs à l’étranger et nationaux sous la forme de ventes en consignation.

Il a insisté sur la mise en place d’un nouveau système d’accès et d’allocation des devises pour les entités étatiques et mixtes et sur la poursuite de l’élargissement du système secondaire d’allocation des devises aux acteurs économiques étatiques et non étatiques, et encourager en particulier l’émergence de micros, petites et moyennes entreprises (PME) d’État orientées vers l’exportation.

Il a ajouté qu’il est essentiel d’encourager les entreprises publiques, à partir de leurs bénéfices, à consacrer des financements à la construction de logements pour leurs travailleurs, de progresser dans la constitution de coentreprises d’Etat-privés et mettre en place le cadre réglementaire pour les investissements étrangers avec le secteur non étatique.

Il s’agit notamment d’encourager le développement de services de nettoyage à sec, de laveries, de services de vente de repas légers et d’autres services de soutien aux familles à partir de nouvelles formes de gestion non étatique.

Le Ministre a ajouté que l’importation des diverses marchandises par des personnes physiques non commerciales sera assouplie, la vente de panneaux solaires à des personnes physiques et morales sera encouragée et les nouveaux acteurs économiques consommateurs du secteur non étatique seront inclus dans les analyses des conseils de l’énergie.

D’autres mesures visent à accroître la production et l’utilisation des biocarburants issus du biogaz dans le transport, l’élaboration des aliments et la production d’énergie, ainsi qu’à développer davantage la médecine naturelle.

Gil Fernández a souligné l’importance d’organiser l’utilisation des transports publics pour soutenir les transports publics de passagers, de reprendre les journées productives avec la participation du peuple, de relancer le mouvement des micro brigades comme une alternative pour avancer dans la solution des besoins de la population et ajuster les plans d’activités en fonction de la diminution de la présence, minimiser les réunions et réduire les coûts.

Gil Fernandez a souligné qu’aucune de ces mesures n’est sans risque et que leurs résultats ne seront pas tangibles à court terme, car les restrictions imposées par le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis sont maintenues, mais peu à peu, les mesures que nous prendrons nous mettront sur la voie d’une reprise progressive de l’économie cubaine. (Source ACN)

