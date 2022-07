Cuba : Un antigène contre la variante Omicron

La Havane 25 juillet (RHC) Un antigène contre la variante Omicron du SARS-COV-2, développé par l’industrie bio-pharmaceutique nationale, est prêt à être formulé dans un candidat vaccinal, et commencer les essais précliniques et cliniques correspondants, rapporte le journal Granma.

Le Dr Eduardo Martinez Diaz, président de BioCubaFarma, a déclaré à la presse que l’antigène a été produit en laboratoire et qu’un candidat vaccinal sera disponible prochainement pour en évaluer l’efficacité par des essais pré-cliniques et chez l’homme contre la variante Omicron.

Le directeur a également expliqué que parmi les variantes dérivées d’Omicron se trouve la BA.5, qui est à l’origine d’une nouvelle reprise du COVID-19 dans le monde, et d’une tendance à l’augmentation des cas à Cuba au cours des dernières semaines.

La sousvariante BA.2.75, connue sous le nom de Centaure, a également fait son apparition et est considérée comme une source de préoccupation pour l’Organisation mondiale de la santé.

Selon Martinez Diaz, la BA.2.75 partage 45 mutations avec Omicron BA.5 et possède 15 seulement à elle, parmi lesquelles il y a deux préoccupantes parce qu’elles facilitent l’entrée du virus dans la cellule.

Cette variante, rapportée dans une douzaine de pays, peut être cinq fois plus contagieuse que l’Omicron BA.1, qui détenait cette couronne, bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’informations sur l’augmentation du risque de gravité.

Au sujet de l’efficacité des vaccins anti-covid, le scientifique a fait valoir que les nouvelles variantes échappent de plus en plus à l’immunité induite et même à celle obtenue par l’infection par le virus, mais que les vaccins actuels ont encore un niveau élevé de protection contre les maladies graves et la mort, surtout lorsque le nombre d’anticorps est élevé.

C’est pourquoi la décision de notre pays de recourir à une nouvelle dose de rappel., a-t-il ajouté.

Il a en outre souligné que l’immunité de quelque 6000 personnes était à l’étude et que les résultats préliminaires montrent que la population cubaine jouit d’un haut niveau d’immunité contre le virus. (Source:ACN)

