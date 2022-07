Echecs : Cuba, le Brésil et l’Argentine, meilleures équipes du continent à l'Olympiade d'échecs

Le Brésil, l'Argentine et Cuba mènent dans cet ordre les nations d'Amérique latine et des Caraïbes participant à la 44e Olympiade d'échecs, inaugurée ce jeudi dans la ville de Chennai, en Inde.

Selon son coefficient collectif de 2 563 unités, le Brésil se classe 28e parmi les 188 sets de la section ouverte de la plus grande compétition par équipe de la Fédération internationale d'échecs (FIDE), suivi de près par l'Argentine (2 558) et Cuba (2 552), occupant respectivement les 30e et 32e places du classement.

Les femmes cubaines, avec une 14e place de premier plan en raison de leur Elo moyen de 2 324, forment la meilleure équipe de femmes de la région, un peu loin du Pérou (2 212) et de la Colombie (2 207), qui sont respectivement 31ème et 33ème sur 162 groupes.

Jeudi, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a inauguré la 44e Olympiade d'échecs au stade intérieur Jawaharlal Nehru dans la ville de Chennai, capitale du sud de l'État du Tamil Nadu, en présence du président de la FIDE, Arkady Dvorkovich, et des autorités locales.

Au cours de la cérémonie nocturne, la torche olympique est arrivée, un événement sans précédent dans des Jeux olympiques d'échecs, après avoir parcouru pendant 40 jours plus de 25 000 kilomètres sur le sol indien en visitant 75 lieux emblématiques du pays en hommage au 75e anniversaire de l'indépendance nationale de la domination coloniale britannique.

Le plus grand tournoi par équipes de la FIDE, qui se tient pour la première fois en Inde, considéré comme le berceau du soi-disant jeu scientifique, a établi un record de 187 pays participants, 350 équipes réparties sur 188 dans la section ouverte et 162 dans la section féminine.

Au total, 1 737 joueurs d'échecs participeront à ce combat pendant 11 tours pour le système suisse inconstant dans la ville de Mahabalipuram, à environ 50 kilomètres de Chennai, qui possède plusieurs monuments historiques déclarés patrimoine de l’Humanité par l'UNESCO.

Anciennement connue sous le nom de Madras et située dans la bande maritime de l'État du Tamil Nadu, en face de la baie du Bengale, Chennai est reconnue comme la capitale des échecs de l'Inde pour la qualité de ses joueurs autochtones, y compris l'ancien champion du monde Viswanathan Anand.

En l'absence des puissances russe et chinoise, les États-Unis avec un Elo collectif de 2 771 sont un candidat solide pour la première place dans la section ouverte, suivis par la première équipe indienne (2 696) et par la Norvège (2 692), dirigée par le champion du monde Magnus Carlsen.

La première équipe féminine en Inde (2 486) arrive en tête des équipes féminines, suivie par l'Ukraine (2 478) et par la Géorgie (2 475).

(Avec des informations de Prensa Latina)

Traduction Appel revue par Françoise Lopez

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/07/28/cuba-brasil-y-argentina-mejores-equipos-del-continente-en-olimpiada-de-ajedrez/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/07/echecs-cuba-le-bresil-et-l-argentine-meilleures-equipes-du-continent-a-l-olympiade-d-echecs.html