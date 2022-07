Honduras : Des fonctionnaires du Gouvernement sur la liste Engel des États-Unis 

Par Dassaev Aguilar

Le Honduras a condamné l’ingérence des États-Unis grâce à la publication de la liste Engel qui comprend plusieurs fonctionnaires du Gouvernement actuel.

Les États-Unis ont inclus un vice président du parlement, un député et un conseiller présidentiel dans sa liste Engel mais immédiatement le Gouvernement hondurien a répondu de façon diplomatique.

Les accusations sont basées sur des actions strictement politiques et plus sévèrement signalées que les actes de corruption et de trafic de drogue des fonctionnaires de Juan Orlando Hernández.

La liste comprend d’anciens fonctionnaires de seconde catégorie du régime d’Hernández mais sans toucher les fonctionnaires les plus proches de l’ancien président. Selon les déclarations du chancelier de la République, en intégrant ces anciens fonctionnaires dans la liste Engel, les États-Unis tentent d’invalider le coup d’Etat de 2009.

Les médias corporatifs ont lancé une féroce campagne avec cette liste en validant l’ingérence historique des États-Unis au Honduras sans accorder de crédit à la position digne du Gouvernement de Castro.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/26/honduras-rechaza-injerencia-de-eeuu-a-traves-de-la-lista-engel/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/07/honduras-des-fonctionnaires-du-gouvernement-sur-la-liste-engel-des-etats-unis.html