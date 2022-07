Ingérence : Les sanctions unilatérales sont des armes de destruction massive 

Dans les circonstances actuelles, il est impossible de ne pas reconnaître le fait que les sanctions unilatérales des États-Unis sont en réalité des armes de destruction massive car elles affectent des centaines de millions de personnes dans le monde entier. Il n’y a pas un coin dans lequel elles ne se font pas sentir même de manière indirecte.

Les crises alimentaires, la stagnation économique et les augmentations de prix s’aggravent de manière inégale dans presque toutes les parties du monde après l’avalanche de sanctions qu’a imposé le bloc occidental néolibéral à la Russie pour son opération militaire spéciale en Ukraine.

Nous avons vu auparavant dans cette tribune comment elles ont porté particulièrement préjudice à ceux qui dépendent des importations de blé et de fertilisants en causant en partie une crise mondiale de famine en herbe mais le problème a un historique qui implique trop de contextes géopolitiques et systémiques qui ont prouvé avoir coûté la vie de populations à cause de la faim, de la guerre et lde ’intérêt des corporations.

Ce n’est pas pour rien qu’on considère, selon la législation internationale, que les sanctions unilatérales non approuvées par le Conseil de Sécurité de l’ONU et en contravention envers la Charte des Nations Unies sont illégales. Les civils, à l’échelle mondiale, courent le risque d’être privés de la vie même quand les États-Unis tirent avec leurs armes de sanctions.

Les mesures coercitives unilatérales, les embargos et les blocus, « vendus » comme des alternatives non-violentes à la guerre par les médias militaires isolent et punissent économiquement les pays sélectionnés soi-disant pour les obliger à « changer d’attitude » ou même pour provoquer des changements de régime. Mais la majorité de ces actions porte préjudice aux grandes majorités qui généralement n’ont rien à voir avec les rivalités géopolitiques ou les désaccords politiques.

Au contraire des bombes et de l’artillerie lourde, les sanctions de Washington sont « des assassins discrets » fuyants et sournois puisque des millions de personnes meurent dans leur foyer ou abandonnées aux intempéries sans qu’il y ait beaucoup de battage médiatique. Le coût est très élevé mais personne ne le reconnaît surtout dans ce qu’on appelle le premier monde, pire encore, elles sont considérées comme des « dégâts collatéraux » comme s’il s’agissait d’un bombardement humanitaire.

Victime d’un instrument impérial

Il est évident que les États-Unis sont le plus important émetteur de sanctions de l’histoire moderne car il l’a fait par périodes plus larges et plus que tout autre pays. Ses empreintes sont sous toutes les latitudes de la planète.

Selon une enquête des journalistes Jomo Kwame Sundaram et Anis Chowdhury, de 1990 à 2005, les États-Unis ont imposé un tiers des sanctions dans le monde entier. Celles-ci ont été infligées à plus de 1000 entités ou individus par an entre 2016 et 2020, c’est presque 80 % de plus que pendant la période 2008–2015.

Sundaram et Chowdury attirent l’attention sur un fait : c’est sous le gouvernement de Donald Trump que la participation des États-Unis à toutes les sanctions au niveau mondial a augmenté de presque la moitié.

Nous pourrions énumérer une quantité absurde de cas dans lesquels la manie sanctionnante des États-Unis a abusé du sort de millions de personnes dans le monde entier.

Afghanistan : La famine de dizaines de millions d’Afghans est presque une réalité depuis que les États-Unis ont saisi les réserves de la banque centrale d’Afghanistan pour une valeur de 9 500 000 $ pour le simple fait que l’armée étasunienne était humiliée par son départ spectaculaire de ce pays aux mains des talibans. Il faut noter que pendant les deux décennies d’occupation militaire des États-Unis en Afghanistan les attaques aériennes ont coûté la vie à au moins 48 308 civils.

Cuba : L’embargo nord-américain qui a duré six longues décennies a coûté à Cuba au moins 130 000 000 de dollars. L’île a vécu des pénuries permanentes comme la pénurie d’aliments, de médicaments et d’autres articles essentiels jusqu’à maintenant.

Gaza : Le blocus israélien de la bande de Gaza très peuplée soutenu par les États-Unis avec une importante aide financière et militaire a causé au moins 17 000 000 de dollars de pertes. La vie dans cette région a été misérable pour des millions de Palestiniens à qui on refuse l’accès à de nombreuses fournitures importées et même aux aliments et aux médicaments alors que les bombardements et la répression systématique sont leur pain quotidien.

Yémen : Les États-Unis, grâce aux ventes d’armes, soutiennent le blocus naval et la perpétuelle agression militaire de la coalition saoudite et des émirats contre la population du Yémen, le pays arabe le plus pauvre. Le blocus sur les biens essentiels y compris les aliments, le combustible et les fournitures médicales, a intensifié la « pire crise humanitaire en cours dans le monde » selon un représentant de l’ONU. Pendant ce temps, « des années de famine » qui comprennent le fait de « faire mourir de faim un enfant yéménite toutes les 75 secondes » se sont vues aggravées par la « plus importante épidémie de choléra de l’histoire. »

Irak: Les États-Unis ont reconnu la mort de centaines de milliers d’enfants irakiens à cause des sanctions des États-Unis après l’invasion de 1991. L’ancienne secrétaire d’État Madeleine Albright a considéré que le prix « en valait la peine. »

Venezuela : Nous avons déjà écrit suffisamment sur notre pays à propos du blocus et de l’embargo total qui depuis l’ère Obama en passant par le Gouvernement Trump et jusqu’à nos jours ont été mis en place. Une donnée se distingue : On estime à plus de 40 000 morts entre 2017 et 2018 à cause des conséquences directes et indirectes des sanctions étasuniennes selon un célèbre rapport du centre d’enquête économique et politique.

Le niveau de pauvreté dans les pays sous guerre économique, financière et commerciale des États-Unis est 3,8 % plus élevé en moyenne par rapport aux autres pays auxquels des sanctions n’ont pas été imposées. Les études montrent que ces impacts négatifs augmenteront avec leur durée et que les actions assassines de Washington sont les plus efficaces du monde dans leur genre.

Bien que l’année dernière, le Gouvernement de Joe Biden ait engagé une révision exhaustive des politiques de sanctions des États-Unis, le changement réel a été déficient jusqu’à présent.

En mettant à part le fait que récemment le département du Trésor a émis une série de licences pour que l’Iran, la Syrie et le Venezuela puissent se fournir sur le marché occidental en biens en relation avec le COVID-19, une mesure humanitaire qui arrive avec deux ans de retard au moins, des millions de personnes ont vu leurs vies en danger dans ces pays à cause des blocus économiques, financiers et commerciaux de la Maison-Blanche.

Et sans parler de « l’apartheid des vaccins » imposé par le grand pays nord-américain envers les vaccins réalisés en Russie comme le Spoutnik V, l’un des plus utilisés dans le monde. Le mandat des pays d’Europe et d’autres de diverses latitudes qui utilisent le système SWIFT a été de restreindre l’accès aux vaccins « non occidentaux » et d’augmenter la projection de la corporation big Pharma.

Tout cela amène à conclure que les sanctions illégales des États-Unis n’atteignent pas leurs objectifs politiques et n’évitent pas les guerres factuelles mais sont bien plus utilisées comme armes de destruction massive en constante expansion.

Maintenant, les sanctions unilatérales, illégales aux yeux de qui veut bien le voir, contre la Russie et la Biélorussie ont des implications internationales beaucoup plus larges et le monde entier est en train d’en être victime, en particulier le sud global.

