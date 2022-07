Mexique: Les 5 points de coopération proposés par López Obrador acceptés par Biden

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a proposé aujourd’hui à son homologue américain, Joe Biden, cinq points fondamentaux de coopération et son hôte a répondu positivement.

Washington, 12 juil (RHC) Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a proposé aujourd’hui à son homologue américain, Joe Biden, cinq points fondamentaux de coopération et son hôte a répondu positivement.

Dans une interview au Bureau ovale de la Maison-Blanche, Lopez Obrador a dit à Biden que les grands défis exigent un programme audacieux de développement et de bien-être, en plus de resserrer les liens d’amitié et de coopération.

Il a expliqué qu’en dépit du traité commercial trilatéral entre les deux pays et le Canada, il y a des marges pour intensifier les relations bilatérales, par exemple, dans le cas de taux d’inflation élevés, et aussi reconnaître que nous ne produisons pas assez, et la réalité actuelle nous montre qu’il est indispensable de le faire.

Il a ensuite relié les cinq points de sa proposition, la première sur la crise énergétique dans laquelle, après avoir souligné que le Mexique destine 72 pour cent de sa production de pétrole brut aux États-Unis, s’engage à assurer au double l’approvisionnement en ce combustible, ce qui serait un soutien considérable.

En second lieu, il a mis à disposition plus de mille kilomètres de gazoducs le long de la frontière sud avec le Mexique pour transporter du gaz du Texas au Nouveau-Mexique, en Arizona et en Californie, par un volume capable de produire jusqu’à 750 mégawatts d’énergie électrique et de ravitailler environ trois millions de personnes.

Il a demandé dans la troisième proposition de continuer à éliminer les droits de douane car il y en a d’autres qui pourraient être supprimés et faire de même avec les mesures réglementaires et les formalités dans le commerce des denrées alimentaires et d’autres biens qui diminuent les prix à la consommation.

Le quatrième concerne un plan d’investissement privé et public entre les deux pays pour produire des biens qui renforceront leurs marchés et éviteront les importations en provenance d’autres continents, et des usines de liquéfaction du gaz des États-Unis deviendront des investisseurs, d’engrais, de parcs solaires et de lignes de transmission dans les États frontaliers.

Il a rappelé que la décision souveraine de nationaliser le lithium, un minéral (sic!) qui est essentiel pour avancer dans l’objectif de ne pas dépendre des combustibles fossiles, a été prise.

Le dernier point concerne l’organisation du flux migratoire et permettre l’arrivée aux États-Unis d’ouvriers techniques et professionnels des différentes disciplines mexicaines et centraméricaines, avec des visas temporaires de travail.

Il a demandé à son homologue de "régulariser l’incertitude" des migrants qui travaillent aux États-Unis depuis des années, même si "ses adversaires poussent de hauts cris »".

De son côté, Biden s’est montré confiant pour "résoudre les problèmes bilatéraux" avec l’aide du gouvernement de López Obrador. "Je suis très impatient de voir comment nous pouvons aborder les cinq points que vous avez mentionnés". Après avoir qualifié la crise migratoire de problème de l’hémisphère, il s’est engagé à créer des emplois légaux pour les migrants.

Dans cette partie publique de l’interview, on n’a pas parlé de la grâce au créateur de Wikileaks, Julian Assange, qui sera extradé aux États-Unis sur décision du gouvernement britannique, et que Lopez Obrador a annoncé traiter avec Biden. (Source Prensa Latina)

