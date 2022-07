Mexique : Les États-Unis soutiennent les opposants au train Maya

Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, a indiqué que le Gouvernement des États-Unis est derrière les groupes d’opposants au 5eme tronçon du train Maya qui fait partie de la méga œuvre qui traversera l’isthme de Tehuantepec.

Ce tronçon, sur les huit qui font partie du projet dans la région du sud est mexicain, a été l’objet de polémiques de la part de soi-disant groupes de défenseurs de l’environnement qui soutiennent que l’impact environnemental dans la zone n’a pas été quantifié, c’est pourquoi ils ont déposé plusieurs recours devant la justice mexicaine.

Mais le Gouvernement de Lopez Obrador a réaffirmé qu’il y aura le moins possible de dégâts écologiques dans la région en échange du progrès qu’il représentera pour le sud est mexicain.

« Il y a un groupe mafieux politique d’opposition » qui s’oppose au train Maya, a affirmé le président Lopez Obrador.

Et le président a déclaré : « A Mexico et dans divers points du pays, il y a de pseudo- défenseurs de l’environnement financés par le Gouvernement des États-Unis qui encouragent ces recours. »

« Alors, on a recours à une procédure qu’établit la loi qui est de déclarer cette œuvre de sécurité nationale pour beaucoup de raisons… »

L’une de ces raisons est qu’un Gouvernement étranger est en train de s’y immiscer (celui des États-Unis), parce qu’on est en train de perdre l’argent du budget, parce que c’est une œuvre prioritaire, parce que des tactiques dilatoire sont en train d’être appliquées, parce qu’il n’y a pas de justice rapide, a-t-il noté.

Il a accusé des personnages comme le patron Claudio X. Gonzalez, l’ancien ministre de la Cour Suprême de Justice de la Nation, José Ramón Cossio et d’autres de secteurs qu’il appelle « « conservateurs » d’être derrière les groupes qui s’opposent au tronçon numéro cinq qui va de Cancún à Tulum.

Ce tronçon ne représente que 50 km sur les 1500 km des travaux. « C’est totalement atypique. Comment le train peut-il faire 1500 km et le conflit concerner 50 km?» s’est demandé le président.

Et il a indiqué que le Gouvernement fédéral a déjà remis des informations aux juges qui ont accordé les suspension provisoires mais que jusqu’à présent ceux-ci n’ont pas résolu le problème et les travaux ont été arrêtés pour trois mois, ce qui cause des pertes économiques.

Le train Maya fait partie du projet de Corridor Interocéanique de l’Isthme de Tehuantepec associé au programme de développement de l’isthme destiné à stimuler la croissance économique dans les 79 municipalités des états d’Oaxava et de Vera Cruz.

Le projet est aussi destiné à connecter par le chemin de fer les océans Pacifique et Atlantique à travers un corridor de 304 km intitulé CIIT qui connecte les villes de Coatzacoalcos, Veracruz et Salina Cruz, Oaxaca.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/mexico-eeuu-denuncia-tren-maya-opositores-20220725-0024.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/07/mexique-les-etats-unis-soutiennent-les-opposants-au-train-maya.html