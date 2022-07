Mexique : Les médecins cubains toucheront le même salaire que les médecins mexicains

Mexico, 27 juillet (RHC) Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a réitéré mercredi que les médecins cubains engagés par son gouvernement recevront le même traitement que les médecins mexicains, y compris la question de leur protection et de leur sécurité.

A une question à ce sujet lors de sa conférence de presse matinale au Palais National, le président a déclaré que tous les Mexicains doivent être protégés, au-delà des mesures du gouvernement.

Il a expliqué que la couverture à Nayarit, où commence l’expérience de l’embauche de médecins étrangers, pour l’instant cubains, est déjà à 78 pour cent de spécialistes, l’existence de médicaments d’application gratuite à 94 pour cent dans toute la structure sanitaire, et que l’expérience s’étendra bientôt aux États de Tlaxcala et de Colima.

Cela signifie, a-t-il précisé, que les hôpitaux et centres de santé de Nayarit sont équipés, ont des salles d’opération comme l’hôpital de Rosamorada qui en avait une seule et avec des problèmes même de climatisation, et beaucoup d’abandon.

Il a dit que ce sont les unités de santé de troisième niveau dans tout l’État, si je ne me trompe pas deux dans chaque village, où 75% des postes de spécialistes sont déjà couverts, bien que le but soit de les avoir tous, ce qui implique des soins médicaux 24 heures sur 24, tôt le matin et le week-end, c’est pourquoi nous parlons d’un modèle de santé exemplaire, c’est l’engagement pris..

Nous sommes aidés, a-t-il dit, par des médecins et par des infirmiers mexicains et par les gens, comme à l’hôpital Rosamorada où il y a déjà un groupe de Cubains, dans lequel un conseil de citoyens a été organisé, et 99 pour cent des employés temporaires ont été officiellement embauchés à plein temps.

En outre, a-t-il indiqué, des centres de formation ont été ouverts à l’intention de 100% du personnel au deuxième niveau de soins et 55 pour cent au premier niveau, en plus que toutes ces installations ont été réparées et ont les médicaments essentiels, des ordonnances et des pharmacies dans les hôpitaux.

À Nayarit, a-t-il ajouté, c’est le résultat pour ce premier groupe de médecins cubains. Je ne peux pas parler des autres États où ils vont travailler parce que nous allons maintenant appliquer cette expérience là-bas et nous espérons que ce sera le cas non seulement à Tlaxcala et Colima, mais dans tout le pays.

Il a annoncé qu’il se rendra bientôt dans ces deux États qui accueilleront des Cubains pour faire la même révision et évaluation qu’à Nayarit, ce qui se fait en accord avec les gouverneurs.

Avec les médecins cubains, a-t-il dit, nous allons finir de couvrir les secteurs avec un déficit de spécialistes, mais il a précisé « nous n’en aurons pas assez et nous faisons des démarches auprès d’autres pays parce que c’est très grave ce qui est arrivé au Mexique sous les gouvernements néolibéraux qui ont refusé de former des médecins et en particulier des spécialistes.

Il a dit que son gouvernement ouvre des écoles de médecine et d’infirmières dans tout le pays, il y en a déjà 40 dans les zones les plus reculées, et nous en augmentons le nombre -a-t-il conclu-. (Source : Prensa Latina).

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/294781-lopez-obrador-les-medecins-cubains-auront-le-meme-traitement-que-les-mexicains