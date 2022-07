Nicaragua : Les États-Unis sanctionnent des juges et des procureurs

L’Alternative Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique–traité de Commerce des Peuples (ALBA–TCP) a condamné les mesures coercitives unilatérales imposées par les États-Unis (USA) à 23 juges et procureurs du Nicaragua.

Dans un communiqué diffusé samedi sur son compte officiel Twitter, le bloc a remarqué que cette mesure imposée de manière illégale et illégitime est destinée à déstabiliser le pays politiquement et socialement.

Et il a lancé un appel à la Communauté internationale pour qu’un « dénonce cette sorte d’agression qui viole les principes fondamentaux de la charte des Nations unies. »

Le bloc régional a également réaffirmer sa position de soutien solidaire envers le peuple et le Gouvernement de Nicaragua et leur recherche de réconciliation et d’unité de la nation.

La mesure imposée par le département d’État inclut la révocation ou l’interdiction de visas pour les États-Unis, l’interdiction de l’entrée ou de l’admission de ces fonctionnaires dans le pays et est basé sur la loi de renforcement de l’adhésion du Nicaragua aux conditions concernant la réforme électorale connue comme loi RENACER.

Cette mesure coercitive imposée au Nicaragua s’ajoute à d’autres imposées par la Maison-Blanche à d’autres pays comme le Venezuela, Cuba et la Russie.

Ces tentatives de Washington destinées à établir un pouvoir hégémonique et à freiner les positions de multilatéralisme ont suscité le rejet non seulement de l’ALBA–TCP mais aussi de la communauté internationale et de divers forums de différentes sortes.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/alba-condena-medidas-impuestas-estados-unidos-nicaragua-20220717-0005.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/07/nicaragua-les-etats-unis-sanctionnent-des-juges-et-des-procureurs.html