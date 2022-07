Panama : Le pays le plus riche de l’Amérique latine dans une impasse

Le Gouvernement du Panama et les représentants syndicaux continuent à négocier pour trouver une issue au mécontentement social alors que les protestations dans les rues se poursuivent.

Les ministres de plusieurs ministères du Gouvernement du Panama et des représentants de deux alliances qui font partie de syndicats professionnels, de syndicats et d’organisations sociales et indigènes, en sont à la troisième journée de dialogue. Il s’agit d’une tentative pour apaiser le pays après presque trois semaines de protestations. Sur la table, il y a 8 sujets prioritaires sur lesquels les parties cherchent à obtenir un consensus dans une table unique de dialogue.

Bien que les parties aient installé la table de dialogue, les syndicats continuent de bloquer les routes du pays. Les manifestants sont dans les rues depuis trois semaines et exigent du Gouvernement une baisse du coût de la vie dans le pays le plus riche d’Amérique latine.

Les mobilisations qui se déroulent dans le pays au bord d’une explosion sociale et qui ont généré 500 000 000 de dollars de pertes dans la chaîne de production ont déchaîné des alarmes et provoqué des réactions dans la région. Le président du Costa Rica, Rodrigo Chaves, a qualifié la situation au Panama de triste et a appelé les parties au dialogue.

Pour beaucoup, les revendications concernant une baisse des prix font partie d’un appel destiné à changer le modèle économique du pays de style néolibéral.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

