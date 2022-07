Venezuela : La normalisation des relations avec la Colombie avance

La réunion qui a eu lieu jeudi entre le ministre des relations extérieures du Venezuela Carlos Faria et le chancelier désigné par le Gouvernement de Gustavo Pétro, Alvaro Leyva, a tourné autour de 14 sujets, a fait savoir le président vénézuélien, Nicolas Maduro lors d’une cérémonie célébrant la naissance du commandant Hugo Chávez à La Casona Aquiles Nazoa, Caracas.

Parmi les sujets abordés se détachent les opportunités qui s’ouvrent pour la région frontalière et toute la région occidentale du pays, les plans de paix, la sécurité et l’ouverture économique et commerciale progressive de la ligne limitrophe entre les deux pays. « Ça a été une réunion vertueuse, d’union et dans l’esprit de Bolivar, ça a été une réunion qui nous dit que l’avenir qui s’annonce va être meilleur, » a dit le président Maduro.

Et il a remercié son homologue colombien Gustavo Petro d’avoir envoyé le représentant diplomatique de son Gouvernement pour soutenir ce premier rapprochement après qu’il ait été élu, le 19 juin dernier, pour prendre les rênes du pays.

« La Colombie et le Venezuela, nous nous retrouvons dans la paix, dans l’amour et dans la liberté, en regardant vers l’avenir, » a déclaré Maduro après avoir affirmé que la conversation entre les deux fonctionnaires à été extraordinaire.

Il a ajouté que Bogotá et Caracas doivent marcher ensemble, unies derrière un seul idéal : la paix, la collaboration et l’intégration.

Un peu plus tôt, le ministre des relations extérieures du Venezuela, Carlos Faria, avait annoncé que les deux pays rétabliront les relations diplomatiques à tous les niveaux en commençant par nommer des ambassadeurs dès que Pétro sera investi président de la Colombie, le 7 août prochain.

« Aujourd’hui, nous pouvons dire à Chávez que nous sommes unis et en lutte »

En participant à la cérémonie pour le 68e anniversaire de la naissance d’Hugo Chavez, le président Maduro a déclaré : « Aujourd’hui, nous pouvons dire, alors que Chávez a 68 ans, que nous sommes unis, en combat, avec un sourire tourné vers l’avenir, avec certitude, espoir et optimisme. »

Et il a dit que la naissance du Commandant Eternel Hugo Chavez a été fêtée dans toutes les municipalités du pays parce que « le peuple allume une bougie à Chávez, le peuple élève une prière à Chávez , le peuple a foi en Chávez, parce que Chávez est vivant ! »

À cette occasion, des chanteurs, des membres de la famille et des amis du dirigeant bolivarien s’étaient réunis. Le président a affirmé que grâce a l’unité des patriotes autour des idéaux de Chávez, le Venezuela a pu affronter et vaincre toutes les menaces, les conspirations et les tentatives de division. « Chávez est parmi nous et continue d’être ici, dans notre bataille, nous donnant sa force, » a-t-il conclu.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/07/presidente-maduro-caracas-y-bogota-avanzan-en-agenda-de-cooperacion-de-cara-a-restitucion-de-relaciones/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/07/venezuela-la-normalisation-des-relations-avec-la-colombie-avance.html