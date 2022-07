Venezuela : Les États-Unis autorisent le Venezuela à exporter du gaz liquide

Le Gouvernement des États-Unis a approuvé ce jeudi une mesure qui permet l’exportation du gaz liquide de pétrole au Venezuela jusqu’en juillet 2023, selon un communiqué du département du Trésor.

La mesure de Washington constitue une exemption des mesures restrictives unilatérales imposé au Venezuela et autorise l’exportation ou la réexportation directe ou indirecte de gaz liquide par l’entreprise Petróleos de Venezuela (PDVSA) et par ses filiales.

Mais « cette licence générale n’autorise pas de paiement en espèces du pétrole ou des produits dérivés du pétrole ou n’importe quelle transaction ou activité interdite par le règlement des sanctions envers le Venezuela. »

D’eux-mêmes, le texte du Trésor dit : « rien dans cette licence générale n’exempte une personne du respect des conditions posées par d’autres agences fédérales y compris le bureau de l’industrie et de la sécurité du département du commerce. »

Le document a été signé par la directrice du Bureau de contrôle des actifs étrangers du département du trésor des États-Unis, Andrea Gacki, et prolonge la licence générale numéro 40 du 12 juillet 2021 arrivée à échéance vendredi.

Le 17 mai dernier, la Maison-Blanche a autorisé des entreprises étasuniennes et européennes à négocier et à reprendre leurs opérations au Venezuela, ce qui a permis aux entreprises Chevron et PDVSA de reprendre leur processus de dialogue.

En annonçant cette mesure, la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, a affirmé que le pays « aspire à ce que ces décisions des États-Unis d’Amérique ouvrent la voie à une levée totale des sanctions illicites qui affectent tous notre peuple. »

La Maison-Blanche a pris cette décision dans la situation de déficit de combustible au niveau mondial provoquée par les sanctions de l’Occident contre la Russie après le début de son opération militaire spéciale destinée à protéger la population du Donbas, en Ukraine.

