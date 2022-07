Venezuela : Les États-Unis ne cherchent qu’à voler les ressources du pays

Le vice président du Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, a dénoncé lundi le fait que les États-Unis n’ont posé les yeux que sur les richesses naturelles du Venezuela et a dit qu’indépendamment d’avec qui on discute sur le Venezuela, la seule chose qu’ils cherchent, ce sont des mécanismes pour voler les ressources du pays.

Il a considéré les États-Unis comme « un ennemi historique des peuples libres du monde » et il a dit que les négociations en cours entre Washington et le Gouvernement du président vénézuélien, Nicolas Maduro, ne mèneront nulle part à cause des tentatives permanentes du pays nord-américain de discréditer le dirigeant chaviste.

« Aux États-Unis, nous ne leur prédisons pas le succès à moins qu’ils ne s’assoient pour discuter avec nous de Gouvernement à Gouvernement. Pas seulement aux États-Unis mais à n’importe quel pays du monde, nous, la seule chose que nous demandons, c’est le respect, rien de plus, » a déclaré Cabello lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

Les dirigeants d’opposition s’engagent dans la bataille pour voler les actifs vénézuéliens

Il a profité de l’occasion pour fustiger l’opposition dirigée par Juan Guaidó pour avoir volé les actifs du peuple du Venezuela.

Il a évoqué les disputes entre les dirigeants de droite pour l’administration de l’entreprise pétrochimique MONOMEROS, filiale de la compagnie d’État Petroleum de Venezuela (PDVSA) en Colombie et il a affirmé que celles-ci sont dues à certains « qui ont volé plus que d’autres. »

Il a dénoncé aussi le fait que depuis que le putschiste Guaidó s’est approprié MONOMEROS avec le soutien des États-Unis et de la Colombie en mai 2019, 2 mois après s’être autoproclamé « président par intérim du Venezuela », l’entreprise a cessé de produire des dividendes et des bénéfices pour le peuple Vénézuélien.

D’autre part, Cabello s’est dit confiant dans le fait qu’avec l’arrivée au pouvoir du président récemment élu de Colombie, l’homme de gauche Gustavo Petro, les relations entre les deux pays redeviendront normales et que justice sera faite pour MONOMEROS.

En septembre dernier, le ministère public du Venezuela a ouvert une enquête contre Guaidó pour « usurpation de fonction, trahison envers la patrie, conspiration, vol qualifié d’actifs et association de malfaiteurs » pour avoir volé les revenus de MONOMEROS.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/07/26/venezuela-denuncian-que-estados-unidos-busca-robarse-recursos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/07/venezuela-les-etats-unis-ne-cherchent-qu-a-voler-les-ressources-du-pays.html