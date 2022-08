Amérique latine: le Pérou assumera la présidence tournante de la Communauté Andine

Le Gouvernement du Pérou, dirigé par le président Pedro Castillo, assumera lundi la présidence tournante de la Communauté Andine (CAN) pour la période de 2022–2023, lors d'un acte protocolaire programmé au secrétariat général de l'organisation dont le siège est à Lima (la capitale).

Le président péruvien recevra la présidence tournante des mains de son homologue de l'Équateur, Guillermo Lasso, lors d'une cérémonie officielle prévue pour 19h30 (heure locale) au siège de la CA N situé sur l'avenue Paseo de la République.

Y assisteront les chefs d'État de la Bolivie, Louis Arce, et de la Colombie, Gustavo Pétro, Ensuite, aura lieu le conseil présidentiel andin, une occasion à laquelle Lasso fera son rapport de gestion pour la période antérieure.

Le ministre péruvien des affaires étrangères, Miguel Angel Rodriguez Mackay, a déclaré qu'en assumant la présidence tournante, le Pérou contribuera à renforcer la coopération régionale et à garantir le retour du Chili dans le bloc intégrationniste.

« Le Chili peut revenir au sein de la communauté. Aujourd'hui, il est états associés de la communauté Andine. Également, à leur moment, le Venezuela et l’Argentine, » a-t-il déclaré.

Et il a souligné que « cette vision universelle de notre région andine, en pensant toujours à ces plus de 114 000 000 de personnes qui font partie de la communauté andine, il faut la projeter en tant que bloc vers l'union européenne, vers le monde entier. »

Et Rodriguez a précisé que Castillo « est le premier président rural de l'histoire du pays et des Andes, qui ont déterminé géographiquement et géopolitiquement nos pays et ont dans cette corrélation la vision de créer ces vases communicants pour l'intégration andine. »

La CAN À été fondée le 26 mai 1969 grâce à l'accord de Carthagène sous le nom de Pacte Andin en vue de coordonner un mécanisme d'intégration régionale avec une projection vers l'unité latino-américaine.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/gobierno-peru-pedro-castillo-presidencia-pro-tempore-comunidad-andina--20220829-0012.html

URL de cet article :