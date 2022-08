Amérique Latine: Le Venezuela et la Colombie désignent des ambassadeurs

Le président vénézuélien, Nicolas Maduro a désigné jeudi Félix Plasencia comme nouvel ambassadeur du Venezuela en Colombie à cause de « sa grande expérience diplomatique, politique et sa capacité de relations. » Quelques instants plus tard, le président de la Colombie, Gustavo Pétro, a annoncé la désignation d’Armando Benedetti comme ambassadeur de son pays en République Bolivarienne du Venezuela.

Le président Maduro a noté que la chancellerie de la république « a demandé son accord (pour la désignation de Félix Plasencia) à la chancellerie de Colombie et qu'il sera bientôt à Bogotá. »

En réponse à la désignation de Félix Plasencia comme ambassadeur en Colombie, le président Gustavo Pétro a officialisé la nomination d’Armando Benedetti comme ambassadeur au Venezuela « et attend l'accord de ce Gouvernement avec la tâche ardue de normaliser les relations entre les deux pays, » a précisé le président de Colombie récemment investi.

Pétro a souligné que la mission prioritaire d’Armando Benedetti sera « de rétablir le respect des institutions qui existait il y a des décennies pour que les deux peuples frères puissent garantir leur liberté et obtenir qu'entre la Colombie et le Venezuela, on puisse construire la richesse pour les deux peuples. »

D'autre part, le chef de l'État a souligné que le Venezuela avancera « en toute sécurité dans le rétablissement et dans la reconstruction des relations politiques, diplomatiques et commerciales. » Il a précisé qu'une équipe spéciale a été formée sur les relations Colombie–Venezuela dirigée par la vice-présidente de la République, de Delcy Rodriguez, pour « travailler sur un plan très sérieux pour l'ouverture programmée et progressive de la frontière. »

Le rapprochement entre la Colombie et le Venezuela, après l’interruption de leurs relations politiques et diplomatiques en 2019, a débuté le 22 juin grâce à un contact téléphonique entre les présidents Gustavo Pétro et Nicolás Maduro.

La volonté de nommer des ambassadeurs a été confirmée le 22 juillet après une rencontre entre le chancelier du Venezuela, Carlos Faria et celui de Colombie, Alvaro Leyva Duran dans l’état de Tachira.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

