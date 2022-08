Le président de l'Argentine, Alberto Fernandez, a révélé aujourd'hui qu'il avait reçu des menaces de mort et a alerté sur les discours de haine et l'incitation à la violence de la part de groupe d'opposants.

Bien qu'il n'est pas donné de détails, il affirmer qu'une enquête est en marche de la part de la police fédérale. Delphine interview, il a noté « la logique libertaire » des incitations à la violence.

Il a fait ces révélations après que des fonctionnaires du Gouvernement, des députés et des sénateurs aient été l'objet d'agressions violentes ces dernières semaines avec des attaques violentes des portes de la Maison Rose et des environs du ministère de l'économie et du Congrès de la nation.

« Nous avons tous reçu des menaces. Moi aussi. Cela ne m'inquiète pas beaucoup. Je ne peux pas vous le raconter parce que je crains d'interférer dans l'enquête à laquelle travaille la police fédérale, » a déclaré le président sans apporter plus de précisions.

Fernandes a relier ses menaces aux agressions le discours violent faits par des secteurs libertaire : « je pense que la logique libertaire le tonnerre pas la liberté des autres. Siri maman comme celui-là Covid dans le monde entier, shop Kanavu la capitale des États-Unis (un allusion à l'entrée de manifestants en janvier 2021 qui rajouter le résultat des élections). Je n’ai jamais cru que nous allions vivre cela. Et l'organisateur de cela, c'est Donald Trump, dont les enquêtes disent qu'ils étaient…nous allions vivre cela. Et l'organisateur de cela, c'est Donald Trump, dans les enquêtes disent qu’il est le premier. »

Fernandez s’est plaint des niveaux de violence qui se sont exprimés lundi lors de l'une des marches qui ont eu lieu à la maison de Cristina Kirchner dans le quartier de Recoleta. Le président a signalé que « la démocratie exige de nous la coexistence » et que « ce que nous voyons est un flot d’'attaques et de violence physique insoutenable. » « Ces gens commettent le délit d'incitation à la violence et il n'y a pas un procureur qui fasse quelque chose, » s'est-il indigné.

D'autres part, le président Alberto Fernandez a critiqué les déclarations du député du PRO pour Neuquén Francisco Sanchez qui, sur ses réseaux sociaux, lundi, a écrit que Cristina Kirchner devait être condamnée à mort si elle était condamnée par la justice. Il a écrit sur Twitter : « 12 ans pour voir les impunément, ce n’est presque rien. L'année dernière, j'ai présenté un projet pour que cette sorte de délit soit considéré comme une trahison envers la patrie. Ils méritent la peine de mort, pas une légère prison domiciliaire. »

« C'est un délire, une absurdité, la seule chose que ça mais un évidence, c'est le niveau d'ignorance de beaucoup de gens, » a déclaré le Président. « Dans cette affaire, ce sera un député. Je pense qu'il ne va pas avoir de chance avec sa proposition pour changer la loi et demander une telle chose. Cette ignorance dans les tribunaux, c'est un problème, » a regretté Fernandez.

