Argentine. : 12 membres d'équipage de l’avion vénézuélien autorisés à quitter le pays 

Par Raul Kollman

Le juge fédéral de Lomas de Zamora, Federico Villena, a autorisé le départ du pays de 12 des 19 membres d'équipage de l'avion Emtrasur détenu à Ezeiza.

Le magistrat a ordonné lqu’on rende leurs passeports à onze Vénézuéliens et à un Iranien.

Dans une décision de pas moins de 267 pages, Villena a estimé qu'il y avait encore des éléments sur lesquels enquêter concernant les quatre Iraniens restants dont le pilote Gholamrez Ghasemi, le mécanicien Mohammad Khosraviaragh - qui au Paraguay a déclaré avoir changé de visage -, Saeid Vali Zadeh et Abdolbaset Mohamamadi.

Il a également retenu les Vénézuéliens Mario Arraga, Víctor Pérez Gómez et José García Contreras dans le pays.

La procureur Cecilia Incardona et les dirigeants de la DAIA exigeaient que tous restent en Argentine parce que, selon eux, il restait encore à traduire les dialogues trouvés sur les téléphones portables des Iraniens et à recevoir des rapports de l'Uruguay, du Paraguay et des États-Unis.

Il y a huit semaines ce lundi que le Jumbo est arrivée en Argentine et pendant tout ce temps, pas une seule accusation n'a été portée contre l'équipage. Ils ne sont accusés d'aucun crime.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/02/argentina-avion-venezolano-autorizan-a-salir-del-pais-a-doce-tripulantes/

URL de cet article :