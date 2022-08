Bolivie : A quoi est dû le nouveau conflit avec des cultivateurs de coca ?

Le secteur de la culture de la coca en Bolivie est l'objet de tension depuis presque trois semaines. Le dialogue que tente de faire avancer le Gouvernement ne s’est pas concrétisé tandis que les producteurs se disputent le marchés des feuille de coca.

Il y a deux secteurs en conflit mais l’un d’entre eux dirige les protestations actuelles. Les mécontentements sont dirigés par Freddy Machicado, président d'une faction de l'association départementale des producteurs de coca (ADEPCOCA) une organisation qui regroupe les producteurs de feuille de coca de Los Yungas, la région géographique de Bolivie située dans le département de La Paz. Le dirigeant La était élu en novembre 2021.

Mets le conflit est dirigée contre le secteur qui a à sa tête Arnold Alanes qui affirme également représenter légalement l’ADEPCOCA.

Le conflit actuel entre les producteurs de coca du département de La Paz remonte à 2021 bien qu'il soit plus ancien. Au début de septembre de l'année dernière, Alanes a été élu plus haut dirigeant d’ADEPCOCA par une fraction de l'organisation mais cela a provoqué un affrontement pour le contrôle du siège, situé dans le quartier Villa Fatima de la capitale bolivienne où fonctionne l’un des 2 marchés légaux autorisés pour la vente de coca dans le pays.

Pendant le conflit, la direction dirigée par Alanes a été déplacée et ce bloc a ouvert un autre marché qu’ils on t qualifié de « parallèle » et « illégal. »

Le 19 juin dernier, a été inauguré le nouveau marché par la faction d’ADEPCOCA que dirige Alanes dans un ancien collège de la zone de Villa El Carmen, à La Paz.

Les protestation qui se déroulent actuellement exige la fermeture de ce marché qu’ Alanes persiste à maintenir.

Pendant ces semaines, de violents choc qui ont fait des dizaines d'arrestation et des blessés ont eu lieu entre les producteurs de coca et la police.

Les manifestants ont attaqué la police avec des pétards, des frondes, des lance-pierres, des bâtons, des bâton de dynamite de faible puissance et les policiers ont répondu avec des gaz lacrymogènes.

Mardi dernier, la défenseur du peuple, Nadia Cruz, a demandé au Gouvernement une réponse plus ferme sur la légalité des marchés de coca.

« On a demandé au vice-ministre pour la coca, Arlen Lovera, d'indiquer légalement et pas seulement comme une affirmation mais sur une base légale et dans un cadre légal, s'il est possible de conserver 2 marchés de la coca dans la ville de La Paz ou de dire enfin quel est le marché de la coca qui va fonctionner, » a indiqué Cruz.

Elle a déclaré que « le problème de fonds est qu'il n'y a pas de réponse fondée de l'État à la revendication principale du conflit. »

Le secteur que dirige Machicado exige qu'on respecte la loi générale sur la coca qui dans un article 24 reconnaît comme lieux autorisés pour la vente de la feuille de coca le « marché d’ADEPCOCA» qu’il considère qui est celui de Villa Fatima et le « marché de Sacaba. »

Mais Alanes, quand il a inauguré le marché de villa El Carmen, à évoquer la loi et signaler que celle-ci autorise le « marché d’ADEPCOCA » sans mentionner « ni la zone ni la rue. » Par conséquent, il considère que sa faction est légalement établie et a l’aval pour l'ouverture du nouveau marché.

Échec du dialogue

Le jeudi devait avoir lieu un dialogue au siège de la défense du peuple organisé par le ministre du développement rural est déterre de Bolivie, Remmy Gonzales.

Alanes s’y est rendu mais ensuite a quitté les lieux tandis que Machicado n'est pas venu comme il avait déjà annoncé, justement à cause de la présence de son adversaire, signalant que le dialogue devait avoir lieu seulement avec son secteur.

« Ce qui est illégal ne se négocie pas, ce problème est un problème entre le Gouvernement et ADEPCOCA. Nous n'avons rien à dire à cet individu Alanes qui représente la coca illégale des zones rouges. Ce point de vente qu'il a à Villa El Carmen doit fermer, » a déclaré Machicado.

A ce sujet, Gonzalez a dit qu'elle le convoquerait le dialogue « chaque fois que ce sera nécessaire. » Elle a indiqué que « s'ils veulent une rencontre séparée », on fera de cette manière parce que l'objectif « est de résoudre le conflit interne d’ADEPCOCA. »

Selon le ministère du développement rural et des terres, ce jour là, il y a eu « des incidents violents » fomentés par les partisane du secteur de Machicado.

Pourquoi y a-t-il deux directions ?

Je suis en conflit entre les producteurs de coca de Los Yungas dure depuis des années. En 2015, Franklin Gutierrez a été élu puis réélu président des cultivateurs de coca mais en août 2018, Gutierrez a été arrêté après avoir été accusé d'être l'auteur intellectuel d'une embuscade contre les forces anti drogue à La Asunta, à Los Yungas, où le lieutenant Daynor Sandoval a perdu la vie et 7 autres militaires ont été blessés.

En juillet 20219, une faction d’ADEPCOCA a élu Elena Flores présidente de l’organisation en refusant les adeptes de Gutiérrez qui était en prison.

Après le coup d'Etat à Bolivie en novembre 2019 et à peine deux jours après l'installation du Gouvernement de fait de Jeanine Añez, Gutiérrez a été libéré et a repris ses fonctions à la tête d’ADEPCOCA. Flores À été arrêtée en mars 2020.

En décembre de cette année-là, il y a eu une nouvelle élection à ADEPCOCA et Armin Lluta a été élu président en remplacement de Gutiérrez mais Flores qui avait déjà été remise en liberté a déposé un recours devant la justice qui a statué en sa faveur.

Alors, il y a eu deux directions, celle de Lluta et celle de Flores. Pour désarmer le conflit, le nouveau Gouvernement bolivien a organisé un dialogue et, début juin de l'année dernière, le ministère de l'intérieur a fait savoir que les deux représentants s'étaient mis d'accord sur neuf points pour la pacification parmi lesquels élire une nouvelle direction d’ADEPCOCA mais quelques jours plus tard, Lluta a décidé de rejeter l'accord établi.

Ainsi, en septembre, ont eu ieu les élections au cours desquelles a été élu Alanes mais le groupe que dirigeait Lluta a remis en question cette élection et l’affrontement entre les deux bandes a eu lieu pour le contrôle du siège à Villa Fatima.

Début octobre, après des semaines de protestation, ce qu'on appelle un comité d’autodéfense d’ADEPCOCA, du côté de Lluta, a repris le contrôle des lieux lors d'une journée de violence avec la police et a convoqué de nouvelles élections.

Ces élections ont eu lieu le mois suivant et Machicado a été élu tandis que la direction dirigée par Alanes engageait les démarches pour l'ouverture de l’autre marché.

