Bolivie: Grande manifestation populaire contre les nouvelles tentatives de déstabilisation

La Paz, 25 août (RHC) Le président de la Bolivie, Luis Arce, le vice-chef d'État, David Choquehuanca, et l'ancien président Evo Morales ont décidé de se mettre ce jeudi à la tête d’une grande manifestation populaire en réponse aux actions déstabilisantes des opposants.

Depuis la ville d'El Alto à La Paz, la marche a pour point culminant un rassemblement sur la Plaza San Francisco, dans la capitale bolivienne.

"C'est une marche pour la défense du gouvernement, du président Luis Arce, du vice-président David Choquehuanca, pour la reconstruction économique, face aux tentatives de déstabilisation", a déclaré la vice-ministre de la Communication, Gabriela Alcón.

La manifestation, qualifiée par beaucoup de "la grande marche d'un million de personnes" a été organisée à l’appel de la Centrale Ouvrière Bolivienne et les organisations faisant partie du Pacte de l’Unité.

Gabriela Alcón a souligné que l'initiative d'organiser cette manifestation de soutien au gouvernement dirigé par Arce et Choquehuanca est venue des secteurs populaires face aux protestations de certaines élites de Santa Cruz.

Menées par le gouverneur de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ces forces utilisent la demande de réalisation du recensement de la population et du logement en 2023 comme prétexte pour politiser cet exercice qui, selon les autorités, est de nature purement technique.

Le 18 août, le président Arce a prévenu qu'une faction de l'opposition à Santa Cruz avait l'intention d'utiliser le recensement "pour regrouper l'aile droite, qui est dans le marasme".

Il a insisté sur le fait que ces acteurs politiques utilisent le recensement comme un prétexte pour regrouper une droite qui n'a pas de discours, de proposition pour le pays, et qui a donc recours aux mensonges pour discréditer le travail des autorités.

Face à cette situation, la COB a averti qu'elle ne permettra plus la présence de groupes subversifs, terroristes et séditieux, car ils ne cherchent qu'à diviser l'unité démocratique, culturelle, multiethnique et plurinationale de la Bolivie

Source: Prensa Latina