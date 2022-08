Bolivie : Le Gouvernement remettra 150 000 titres de propriété

Le président de la Bolivie, Louis Arce, a annoncé mercredi que l’Institut National de Réforme Agraire (INRA) a prévu d’attribuer 150 000 titres de propriétés rurales ou exécutoires à des paysans indigènes et à des éleveurs avant la fin de l’année 2022.

Lors de la cérémonie pour le Jour de la Révolution Agraire Productive et Communautaire qui a eu lieu mardi dans la région d’Ucureña de l’état de Cochabamba, le président a affirmé que la prochaine attribution sera supérieure à celle de 2021 année pendant laquelle prés de 40 846 titres exécutoires avaient été attribués.

« Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que dans notre pays, une nouvelle structure de la propriété terrienne se renforce, plus équitable, plus inclusive, et inclusive en matière de genre. Sous le Gouvernement de fait qui a gouverné le pays il y a peu, 0 ha ont été distribués, 0 ha rendus et on a et même annulé plusieurs résolutions de location légales» a indiqué le président.

Il a affirmé que les autorités boliviennes analysent les attributions de terres qui ont eu lieu illégalement dans le pays sous le Gouvernement de fait de Jeanine Añes comme la remise illégale de 300 000 ha de terres à l’ancien ministre de l’économie et des finances du Gouvernement de fait de Jeanine Añez Branco Marinković.

« Il saisissaient les terres et ils se distribuaient arbitrairement des terres qui ne leur revenaient pas. C’est pourquoi, depuis ce lieu historique, nous voulons affirmer notre engagement envers l’assainissement des terres et la sécurité juridique pour nos frères de la campagne qui travaillent la terre tous les jours. »

Le président a souligné que son Gouvernement travaille à légaliser de millions d’hectares par le dialogue sincère, un processus qui a été paralysé par des conflits bureaucratiques.

Il a aussi souligné que pour son Gouvernement , il est impérieux d’accorder la sécurité sur la terre aux paysans indigènes autochtones et aux éleveurs qui sont ceux qui font avoir des fruits et il les a invités à vérifier « que ces terres produisent véritablement pour garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires. »

Le titre exécutoire est un document émis au nom du propriétaire d’un terrain rural que le président de la Bolivie remet grâce à l’INRA.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

