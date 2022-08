Brésil: Les Bolsonaro et la guerre sale des prédicateurs

La première dame Michelle a proclamé que le « seigneur » avait choisi son mari pour renverser le « démon » incarné par son rival. Lula a dit : « Toutes les églises doivent être défendues par l'État mais les églises ne doivent pas avoir de parti. » Des bruits courent disant que le PT fermerait les temples.

Ointe par le Christ

41 jours avant les élections qui décidera du destin de la… Une démocratie brésilienne, la femme du président Jair Bolsonaro a fait un discours religieux à l'extrême, ou pour le dire sans ambages, incendiaire. Elle est la personne « la plus importante de » de la campagne, a dit son mari, (un peu exagéré) qui a consacré cette fin de semaine à rencontrer des militaires à l'académie d’Agulhas Negras où il a été diplômé il y a 50 ans et à faire du prosélytisme sur la route Rio de Janeiro–San Pablo où il a salué des centaines d'automobilistes malgré le froid.

Michelle et le président qui cherchera à être réélu le 2 octobre ont été les seuls orateurs au lancement de la campagne au stade Maracanazinho sous le regard du candidat à la vice-présidence, le très impopulaire général Walter Souza Braga Netto.

La première dame a aussi pris la parole à Juiz de Fora, où, il y a quatre ans, le candidate de l'époque Bolsonaro a été poignardé un mois avant les élections. Et elle a proclamé que grâce à un miracle, son mari avait survécu au coup de couteau de 2018 et qu'après le « seigneur » l'aviat choisi pour renverser la « démon » incarné par le candidat d’opposition Luis Ignacio Lula da Silva du Parti des Travailleurs (PT).

Selon le dernier sondage de l’institut Datafolha révélé la semaine dernière, Lula a 47 % des intentions de vote face à 30 % pour Bolsonaro aux élections du 2 octobre. Les chances du candidat du PT de gagner au premier tour ont baissé mais en cas de ballottage, le 30 octobre, sa victoire semble incontestable : il serait élu avec 50 % face à 37 % pour son adversaire.

Activisme religieux

Dans le secteur évangélique, le favori pour le 2 octobre est Bolsonaro Catel 59 % face a 32 % pour Lula.

Ces 27 points d’écart sont attribués à l'irruption de Michelle comme nouvelle star dans les manifestations du parti au gouvernement et à l'offensive menée à bien par des milliers de pasteurs dont les sermons divulguent de fausses informations comme celle qui affirme qu’en cas de victoire du PT, les temples seraient fermés.

« Ici, il va se passer la même chose que dans les pays communistes, » a déclaré une dame préoccupée par la fermeture de son église. Cette femme a été interviewée par radio CBN où on a publié un rapport sur l'activisme religieux qui a lancé un signal d'alarme dans le commandement de la campagne du PT.

L'une des chantres de ce récit est la pasteur Damares Alvès ancienne ministre de la famille et une sorte de lieutenant de la première dame.

Alvès, qui accuse les gouverneurs du PT d'avoir encouragé la consommation de crack dans les écoles, est considérée comme l'un des fers de lance de l'évangélisme sioniste nord-américain au Brésil.

" pharisiens »

Dans sa première manifestation de masse de la campagne à San Pablo, samedi dernier, Lula est entré en plein dans la guerre sale des prédicateurs en vue de la réélection de l’ancien capitaine.

« Moi, Luiz Inácio Lula da Silva, je défends l'État laïque, l'État ne doit pas avoir de religion. Toutes les églises doivent être défendues par l'État mais les églises ne doivent pas avoir de partir les églises doivent s’occuper de la foi et non de candidatures de faux prophètes et de pharisiens qui trompent le peuple. »

Il se dit au PT qu'on redoublera d’efforts pour reconquérir les évangélistes étant donné qu’une partie de ceux-ci ne sont pas des inconditionnels de l'extrême droite et ont déjà donné leur voix à Lula lors de ses campagnes électorales victorieuses de 2002 et de 2006.

C'est Anne suivants ce principe collationne ouvrier métallurgie s', bien abriter par un pull-over noir pour affronter le froid, a recommandé d'amener le combat politique dans les temples.

« Si nous fréquentes l’église, nous ne devons pas avoir peur de parler de politique. Si le pasteur est sérieux, nous ne respectons mais s’il ment, non. On ne peut pas dire de mensonges au nom de Dieu ni ici ni nulle part dans le monde. »

Le PT a annoncé au tribunal supérieur électoral que des canaux destinés particulièrement à l'électorat protestant avaient été créés sur les réseaux sociaux, ce qui est compris dans la législation.

Baptême

Michelle Bolsonaro est née en 1982, au début d'une décennie caractérisée par la fin de la dictature et le début d'une transition vers la démocratie sous la tutelle de l'armée. Peu de gens se souviennent que c'est dans les années 80 qu’a commencé à s'éteindre le phénomène évangélique dans le pays qui est, jusqu'à présent celui qui concentre le plus grand nombre de catholiques au monde.

Avant de connaître le député Bolsonaro pour qui elle a travaillé comme secrétaire, Michelle était déjà évangéliste. Et c'est grâce à son influence et à celle d'autres personnes que l’ancien militaire (qui n'a pas cessé d'être catholique) s'est rapproché du mouvement jusqu'à se faire baptiser en 2016 dans les eaux du Jourdain par le pasteur Everaldo Pereira.

Rêve panaméricain

Dans les années 90, quand la jeune Michelle de Paula Firmo commençait à se rapprocher des pasteurs et de l'évêque électronique Edir Macedo, il empochait ses premiers millions grâce a ses affaires médiatiques, à l'agence nord américaine USAID, renforçait sa stratégie en faveur de l'évangélisation et pour des changements dans la conduite « électorale » des Brésiliens, a écrit un ancien membre de cette organisme Lawrence Harrison.

Le « rêve panaméricain » d'HARRISON - qui est aussi celui de l’USAID et de la CIA – a commencé à gagner du terrain avec la logique d'entreprise et le pragmatisme protestant : la « théologie de la prospérité » a mis le pied dans les favelas et les quartiers populaires face au recul de la « théologie de la libération » du catholicisme de gauche au sein de laquelle est né le PT en 1980.

Si dans les années 70, les églises d'origine protestante représentaient moins de 5% de la population, à la fin des années 80, elles frôlaient les 10 % et en 2010, elles atteignaient 22 %.

Etant donné qu’en 2020, le Gouvernement a suspendu le recensement, il n'y a pas de chiffres officiels mais certaines agences d'opinion publique estiment que ces électeurs représentent 28 % du corps électoral.

En somme, ce courant confessionnal a une importance électorale indiscutable ajouté au poids législatif du Groupe de la Bible composé de quelques 100 députés et à l’influence idéologique exercée par leurs chaînes de télévision et de radio parmi lesquelles se détache le groupe Récord de l’évêque Macedo.

Michelle ou Mi-Cheque

En 2018, la femme de Bolsonaro n'avait pas voulu participer à la campagne à cause de sa timidité mais cette crainte des caméras a été surmontée peu à peu grâce à des apparitions successives lors de messages de fin d'année sur des chaînes de radio et de télévision et à des interventions dans des actes protocolaire au palais du Planalto.

Il est possible que la désinvolture avec laquelle elle parle lors des manifestations du parti au Gouvernement soit le produit d'un coach engagé par l'équipe de publicité de Bolsonaro qui, à l’époque, avait bénéficié des conseils du nord américain Steve Bannon, l’ancien chef de campagne de Donald Trump.

Dans la mesure où Michelle a pris plus d'importance dans la campagne et où sa voix a pris du poids à l'intérieur du « clan » familial dont font partie les enfants du président, on a commencé à connaître plus de détails sur ses ambitions de pouvoir.

Par exemple, on a pris comment elle a usé de son influence pour que le pasteur Andre Mendonca soit choisi comme le premier évangéliste au Tribunal Suprême Fédéral.

Quelque soit le résultat des élections dans 41 jours, la première dame a déjà un pied dans le camp politique d'extrême droite avec une popularité qui lui permettrait d'être élue sénatrice de Brasilia.

Il est évident que ce capital a sa contrepartie. Si auparavant, Michelle n'était pas la cible préférée de l’opposition et de la presse, maintenant, elle est dans la ligne de mire.

Cela implique qu'il est possible que ressorte t au grand jour, peut-être pendant la campagne, deux chèques à son nom émis par Fabrizio Queiroz, un policier à la retraite lié aux « milices » de Rio de Janeiro qui a travaillé pendant des années pour le député Bolsonaro.

C'est tout relâché un trouble du Damso Anne marie isthme avec les « milice » a toujours été rappelé par le PT, en particulier par le député fédéral. Paulo Pimenta qui en plus, aime remplacer le nom de Michelle par le sobriquet « midi–chèque. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/08/23/brasil-los-bolsonaro-y-la-guerra-sucia-de-los-predicadores-la-disputa-electoral-tambien-se-da-en-los-templos-evangelicos/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/bresil-les-bolsonaro-et-la-guerre-sale-des-predicateurs.html