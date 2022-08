Brésil : Lula promet de rétablir et d’étendre le programme Plus de Médecins 

Brasilia, 5 août (RHC) L’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a promis aujourd’hui que son futur gouvernement reprendra et étendra le programme Plus de Médecins, créé en 2013 sous l’administration de Dilma Rousseff et auquel Cuba a apporté une importante contribution.

Lors d’un long discours à l’occasion de la Journée nationale de la santé, un événement organisé à Sao Paulo pour défendre le Système unique de santé (SUS), Lula a donné sa parole (sic!) « Récupérer et développer Plus de Médecins, pour s’assurer que tous les Brésiliens ont accès à une équipe complète de santé familiale dans n’importe quel coin de ce pays, aussi éloigné soit-il ».

Cette initiative a bénéficié de la collaboration de Cuba, mais le 14 novembre 2018, les autorités de l’île ont décidé de ne pas poursuivre devant les contestations et les déclarations désobligeantes du président élu Jair Bolsonaro contre les professionnels cubains.

Dans le cadre de Plus de Médecins, a précisé le Ministère de la Santé de Cuba, au cours des cinq dernières années, près de 20 000 cooopérants (sic!) cubains ont soigné 113 millions 359 mille patients dans environ trois mille 600 municipalités, « atteignant jusqu’à 60 millions de Brésiliens ». Toujours dans son intervention, le fondateur du Parti des travailleurs et son candidat présidentiel ont promis «de reconstruire la Pharmacie Populaire, de renforcer le SAMU (Service de Soins Mobiles d’Urgence) et les UPAS (Unité de Soins Rapides)».

Il a indiqué qu’il rétablira les programmes de « soins des personnes souffrant de troubles mentaux en liberté, dans la dignité, conformément aux principes de la réforme psychiatrique».

De même, l’ancien dirigeant ouvrier a condamné dans son allocution le président Bolsonaro pour le démantèlement de la santé publique et la mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19.

«La détérioration des conditions de vie provoquée par le président actuel est une triste réalité. La reprise des politiques publiques victorieuses que nous avons mises en place dans ce pays est une urgence qui ne peut être reportée», a-t-il déclaré.

Il a dénoncé que «plus de 33 millions de Brésiliens souffrent de la faim chaque jour, les trois repas sacrés que nous garantissions sous notre gouvernement ne parviennent plus à la maison de 125 millions de personnes».

Pour Lula, « l’irresponsabilité de ce gouvernement n’a pas de limites. Le président actuel a géré la pandémie de manière criminelle, et il est donc directement responsable de centaines de milliers des plus de 678000 morts de Covid-19».

Il a souligné qu’une partie de ces morts est sur le dos de Bolsonaro, « pour son comportement négationniste. Il a changé des ministres comme s’ils étaient jetables, remplaçant la gestion technique et scientifique par une ligne de commandement militaire dans laquelle, comme il l’a lui-même dit : l’un commande et l’autre obéit».

À ce jour, Lula est à la tête de tous les sondages d’opinion en vue des élections d’octobre, au cours desquelles le président d’extrême droite prétend être réélu. (Source Prensa Latina)

