Brésil : Premier débat présidentiel

Les candidats à la présidence du Brésil se sont affrontés dimanche dans leur premier débat en vue des élections du 2 octobre prochain pour lesquelles l'ancien président Luisz Ignacio Lula da Silva est en tête des intentions de vote dans tous les sondages.

Les candidats qui ont participé à ce premier débat sont : Luiz Inácio Lula da Silva; el ultraderechista Jair Bolsonaro; Simone Tebet; Soraya Thronicke; Felipe D’avila et Ciro Gomes.

Selon le dernier sondage réalisé par l'institut Datafolha, Lula éteins tête des intentions de vote avec 47 % suivi par Bolsonaro avec 32 %.

Le candidat qui a le plus de chances de gagner les élections d’octobre a souligné son investissement dans la santé et le logement lorsqu'il était président : « Sous notre gouvernement, PÉTROBRAS a atteint une capitalisation de 60 000 000 000 de réaux (…) Nous sommes connus pour être ceux qui ont le plus investi dans l'éducation, le travail, dans la création de petites et moyennes entreprises. »

Et il a ajouté que lorsqu'il est arrivé au Gouvernement, il y avait 3 500 000 étudiants et qu'à la fin de son mandat, il y en avait 8 000 000. « Nous avons aussi défendu l'Amazonie, jamais dans l'histoire, nous n'avons été aussi respectés dans le monde. »

Pour sa part, Ciro Gomes a affirmé qu'il serait le président de l'éducation et ferait du Brésil une référence dans le monde. « Monsieur Bolsonaro, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des gens qui mangent des ordures (…) C'est une aberration qu’il y ait un président qui ait des chiffres récents de 33 000 000 de Brésiliens qui souffrent de la faim. Une personne sur quatre mange trois fois par jour, » a-t-il noté.

Pour sa part, Bolsonaro s'est défendu en disant que le pays a enregistré un chiffre d'inflation plus faible que plusieurs pays du monde : « Nous avons réussi un miracle pendant la pandémie, nous avons pris soin des plus nécessiteux. Mon Gouvernement et mes sénateurs avons réussi à faire baisser le prix des combustibles, » a-t-il déclaré.

« Nous devons investir et changer les salles de classe, investir dans la professionnalisation des professeurs, nous devons améliorer l'apprentissage des élèves, » a déclaré le candidat Felipe Davila.

Aussi bien Thronicke que Tebet ont été d'accord sur une réforme de l'éducation qui donne la priorité à l'investissement dans les infrastructures et à donner la dignité aux enseignants à tous les niveaux.

Économie, santé et religion

A propos des impacts de la pandémie de Covid dans le pays, Tebet a critiqué Bolsonaro pour son inefficacité dans le combat contre le virus : « Au président, peu lui importent les familles il leur a tourné le dos (…) Il nous a mis en retard pour l’achat de vaccins. »

« Ce que j'ai vu, c'est un scandale de corruption dans l'achat des vaccins (…) 25 % des pauvres meurent au Brésil parce qu'ils n'ont pas accès aux traitements contre le cancer, » a déclaré Tebet. La candidate Thronicke s'est jointe à ce commentaire et a mis d'accent sur l'importance du secteur privé pour financer des programmes de soins médicaux.

Gomes a également critiqué Bolsonaro pour les chiffres concernant le développement économique et sanitaire : « au Brésil, presque 50 millions de citoyens qui seront vieux dans 15 ans, ne vont pas avoir de pension. Je veux réconcilier le pays, le » a-t-il déclaré

Pour sa part, Lula a réaffirmé qu'il allait revenir au Gouvernement et que ses priorités seraient l’éducation et la santé, des références dans le monde. « La meilleure révolution éducative qui s'est faite au Brésil, c'est nous qu'il avons faite, » a-t-il rappelé.

« Je dis que la liberté religieuse est pour tous et que nous ne pouvons pas permettre qu'on évoque le sujet de Dieu en vain. Nous avons des candidats qui perdent des électeurs par manque de respect pour la religion, » à l’indiqué Thronicke qui s’est solidarisée avec Tebet dans l'application de réformes qui apporte la dignité au droit des femmes.

Davila a noté que le développement national passe inéluctablement par l’agro-industrie mais il a précisé qu'il était nécessaire d'entreprendre des politiques de privatisation : « Nous avons besoin de tout privatiser au Brésil (…) Il est très important que nous utilisions nos ressources privées. »

« La croissance économique dépend aussi d'une politique environnementale. Dans mon plan de gouvernement, il y a l'élimination du carbone (…) Nous devons planter des arbres dans les terres dégradées et créer des emplois verts, » a déclaré D’Avila.

Mais Bolsonaro a défendu sa politique en disant qu'elle s'oriente vers la protection de la femme malgré ses commentaires misogynes permanents : « Je défend les armes pour que les femmes se défendent. 90 % des titres de propriété ont été remis à des femmes, » a-t-il déclaré.

Les candidats Tebet et Gomes ont tous deux déclaré que Bolsonaro émet de fausses informations sur l'économie, la pauvreté et la sécurité et ils ont dénoncé des actes de corruption touchant l'actuel Gouvernement.

« Le peuple va voter pour être à nouveau respecté, pour avoir des emplois bien rémunérés, nous devons retrouver la liberté, » a affirmé Lula qui a mis en avant les politiques incluantes exécutées sous le Gouvernement du Parti des Travailleurs (PT).

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

