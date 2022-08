Chili: Convocation de l'ambassadeur du Brésil pour les paroles de Bolsonaro

Le Gouvernement du Chili a convoqué lundi l'ambassadeur du Brésil dans le pays, Paulo Soares, pour protester contre les déclarations du président Jair Bolsonaro contre son homologue Gabriel Boric sur les événements survenus pendant les protestation de 2019.

Le débat entre candidats à la présidence dimanche dernier, Bolsonaro a affirmé que « Lula soutient aussi le président du Chili qui a mis le feu au métro. »

En réponse, la chancellerie chilienne a déclaré dans un communiqué que ces déclarations « sont inacceptables il ne concordent pas avec le traitement respectueux du entre chefs d'État ni avec les relations fraternelles entre deux pays latino américains. »

À partir de là, la ministre des affaires étrangères du Chili, Antonia Urrejola Nogueira, a indiqué que l'ambassadeur du Brésil avait été convoqué « au nom du secrétariat général de la politique étrangère et que nous lui avons envoyé une note de protestation. »

Elle a ajouté : « Nous sommes absolument convaincu que ce n'est pas la façon de faire de la politique parce que ce sont deux chefs d'État élus démocratiquement et il doit y avoir une relation de respect au-delà des différences idéologiques. »

Et elle a regretté que « dans un contexte électoral, on profite des relations bilatérales et on polarise les relations bilatérales à travers la désinformation et de fausses informations. »

Le Gouvernement du Chili attendu pendant plus de cinq mois que le fonctionnaire proposer comme ambassadeur au Brésil, Sebastián Depolo, soit accepté, ce qui a été considéré comme un manque de respect.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar Infos

