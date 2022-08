Colombie : Découverte d’un engin explosif avant une réunion de Gustavo Pétro

Des agents de la police du département colombien d’Antioquia ont trouvé samedi un engin explosif dans la municipalité d’Ituango quelques minutes avant que le président Gustavo Pétro arrive à cet endroit pour rencontrer des autorités.

Après l’incident, le président a rencontré la communauté à l'institution éducative Pedro Tel Ospina après avoir installé un poste de commandement unifié (PMU). Il a analysé la situation de la sécurité dans la région et lancé à nouveau un appel aux groupes armées pour qu’ils participent à sa politique de paix totale.

Après que l'équipe de sécurité ait désamorcé de façon contrôlée l'engin explosif, le commandant de la police d’Antioquia, le colonel Daniel Mazo, a déclaré : « A aucun moment, la vie du président n'a été en danger. »

L'officier a expliqué que, selon le protocole anti-explosifs mis en place lors des visites présidentielles, un chien a détecté la présence d'un engin suspect sur une « voie secondaire » et que les forces de l'ordre ont procédé à son désamorçage contrôlé.

« L'endroit était totalement dégagé, on n’a pas constaté de danger pour la communauté on a recueilli du matériel dans le secteur pour l'envoyer au laboratoire afin de vérifier s'il existait ou non un explosif à cette endroit, » a déclaré Mazo.

« Je propose à ces groupes dans tout le pays un cessez-le-feu multilatéral, la sécurité humaine se mesure en vies et c'est pourquoi, je fais cette proposition, » a déclaré le chef de l'État en compagnie du ministre de l'intérieur, Alfonso Prada, et du ministre de la défense, Ivan Vélasquez.

Le chef du Gouvernement prétend centrer le combat contre l'illégalité sur l'affrontement des économies illégales qui financent la guerre en Colombie et leur moteur de violence et il envisage de donner des instructions au ministre de la défense, Ivan Vélasquez, pour que les maires aient une autonomie et puissent prendre les décisions qui s’imposent.

Le Gouvernement colombien a défini les 65 municipalités dans lesquelles les dirigeants sociaux courent le plus de risques et cherche à intervenir dans ces communautés pour protéger la vie des plus vulnérables. Le poste de commandement unifié d’Ituango est le second à être installé dans le nord de Santander.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/hallan-explosivo-colombia-previo-reunion-gustavo-petro--20220828-0002.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/colombie-decouverte-d-un-engin-explosif-avant-une-reunion-de-gustavo-petro.html