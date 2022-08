Colombie : Gustavo Pétro suspend les mandats d'arrêt contre les négociateurs de l’ELN

Le président de la Colombie, Gustavo Pétro, a annoncé que pour avancer dans le dialogue avec l'Armée de Libération Nationale (ELN), les mandats d'arrêt et d'extradition des négociateurs du groupe insurgé seront suspendus et il a confirmé le rétablissement des protocoles de négociation.

« Par décret, j'ai autorisé de rétablir les protocoles, de permettre qu’il y ait de nouveaux négociateurs, de permettre qu'ils puissent se reconnecter avec leur organisation, de suspendre les mandats d'arrêt et des ordres d'extradition de ces négociateur pour que commence un dialogue avec l’ELN, » a déclaré le président.

« Avec cette résolution débute une nouvelle possibilité du processus de paix en Colombie, » a-t-il ajouté.

Il a souligné qu'aussi bien les autorités gouvernementales que la force publique restent vigilantes concernant la volonté de Paix de l’insurgence ainsi que sur la diminution de la violence dans les territoires du pays, en particulier à Magdalena Medio et au sud de Bolivar.

Récemment, une délégation du gouvernement colombien s'est rendue à Cuba où elle a rencontré les chefs négociateurs de l'ELN pour fixer les mécanismes destinés à réactiver le dialogue. À ce moment-là, le chancelier Alvaro Leyva a remercié l’Etat cubain pour ses garanties et son apport à la construction de la paix en Colombie.

Dans le but d'avancer dans le dialogue, le 18 août dernier le groupe insurgés a libéré six militaires qui était retenu dans le département d’Arauca. La libération des militaires s'est faite en coordination par la défense du peuple avec l'église catholique.

En plus de chercher le désarmement des groupes insurgés, le président Pétro a invité les groupes paramilitaires à se joindre aux tables de dialogue : « J'invite tous ceux qui font partie de ce qu'on appelle les autodéfenses à prendre un chemin similaire et ensemble, à remettre cette région (le département de Bolivar) à la paix et à la vie de ses propres membres, s'il sont mineurs, à la société, s'ils sont majeurs, à l'existence pacifique dans le territoire ou dans n'importe quel endroit du pays. »

Traduction Françoise Lopez pour BoIivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/colombia-presidente-suspende-captura-negociadores-eln-avanzar-dialogo-20220820-0020.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/08/colombie-gustavo-petro-suspend-les-mandats-d-arret-contre-les-negociateurs-de-l-eln.html